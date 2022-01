Il 2022 della Roma di José Mourinho, all'Olimpico, inizia contro il delicato impegno contro la Juventus di Max Allegri (squalificato e non presente in panchina). I giallorossi, reduci dal bruciante ko contro il Milan nel giorno dell'Epifania, cercano un successo per rilanciare le proprie ambizioni di quarto posto mentre i bianconeri cerca il terzo successo consecutivo all'Olimpico contro i giallorossi (un exploit che manca dal 2014. Ecco le scelte dei due tecnici per questa sfida (qui la DIRETTA SCRITTA ).