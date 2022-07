Era filtrata la voce che la costruzione del nuovo stadio della Roma nella zona di Pietralata avrebbe seguito un iter rapido. Una notizia molto positiva per i tifosi dopo anni di attese, progetti bocciati e poche certezze. Il comunicato congiunto reso pubblico dal club e dal Comune tuttavia non riportava un riferimento temporale. Tutti dunque ci chiedevamo: quando si sposterà dall’Olimpico la formazione capitolina?

A dare una risposta è La Gazzetta dello Sport, che svela che l’obiettivo dei Friedkin è che sia pronto per il 2026, in modo da poter celebrare al suo interno il centenario della Roma nel 2027. Lo ha confermato il CEO Pietro Berardi, che ha chiarito lo stato di avanzamento dei lavori: “La possibilità di farlo entro il 2026 c’è, dovremmo lavorare molto ma per ora tutto è andato bene. Ci sono varie fasi amministrative prima della presentazione del progetto definitivo: le rilevazioni archeologiche, ambientali, di mobilità. Abbiamo fatto tutte le fasi che portano a quella finale”. Sui tempi che occorrerrano per un disegno definitivo del progetto ha poi detto: “E’ presto, ci sarà nelle prossime settimane, ma il comunicato congiunto, dimostra forte volontà da entrambe le parti di farlo”.

Sempre La Rosea ha rivelato altri dettagli importanti. Il presidente americano spenderà circa 450-500 milioni di euro. L’impianto potrà accogliere fino a 65 mila spettatori (l'Olimpico è poco più capiente: quasi 73 mila) ed il progetto sarà il volano per una riqualificazione sostenibile di tutto il quartiere, come anticipato nella nota di giovedì 7 luglio. Previsti quindi due nuovi ponti ciclopedonali, negozi e aree verdi. Il sindaco Gualtieri è apparso entusiasta: “Abbiamo lavorato con grande intensità e grande riservatezza, la nostra politica è stata “prima i fatti, poi gli annunci”. Ora aspettiamo che la Roma presenti il suo progetto, che noi valuteremo”. Ha poi aggiunto: “Abbiamo verificato con attenzione l’inesistenza di contrindicazioni o problemi che impediscano la realizzazione di uno stadio a Pietralata, perciò è possibile procedere sulla base della legge Stadi. Siamo contenti di aver lavorato molto bene in questi mesi”. Infine, sui prossimi passi da compiere ha spiegato: “Con la società gli scambi sono continui. Ora spetta a loro presentare un progetto, noi siamo un interlocutore per esaminare tutti gli aspetti legali, ma per il resto questo è un investimento della società”.

