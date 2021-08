"L'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus? L'unica cosa che dico è che mi sembra basilare e logico: se la Juve è felice, se Cristiano è felice e lo United è felice, allora è il business perfetto. Non c'è bisogno di parlare di Cristiano. Da vent'anni fa la storia, non c'è nulla da commentare. Se la sua partenza cambia qualcosa per la lotta scudetto? Domanda per Simone Inzaghi, non per me". Alla vigilia della trasferta sul campo della Salernitana, José Mouinho commenta il clamoroso addio di CR7 e non rinuncia a lanciare una sorta di provocazione al collega tecnico dell'Inter.

Su Borja Mayoral

"Conto su di lui. Abbiamo bisogno di tre attaccanti. Due attaccanti sono un rischio troppo grande per un'intera stagione, qualche volta vorremo giocare con due. Ci sono partite giovedì in Conference League, i viaggi. È un giocatore di qualità, si è adattato bene, ha fatto gol, lavora bene, è un bravo professionista. Non mi piacerebbe se se ne andasse".

Sulla Salernitana

"Il loro allenatore (Fabrizio Castori, ndr) ha tanta esperienza di calcio. Se giocano di nuovo a 5 sarà la prima volta in questo periodo che giocheremo contro una squadra con una difesa cosi. Trabzonspor e Fiorentina hanno difeso a 4. Sarà un modo diverso di giocare. Non ci interessa se sarà una neopromossa o i campioni come l'Inter, ma noi vogliamo vincere".

