Calcio

Roma, Mourinho: "Spinazzola diceva che sarebbe tornato a novembre? È un pazzo"

SERIE A - Il tecnico della Roma parla dell'esterno alla vigilia della sfida contro il Cagliari all'Olimpico: "Io dal primo momento ho pensato che in questa stagione non avrei avuto Spinazzola. Il recupero da un infortunio così difficile è molto complicato e non è mai una linea retta. Deve stare tranquillo".

00:02:33, un' ora fa