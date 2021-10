Si è concluso senza reti il big match tra Roma e Napoli valido per la nona giornata di Serie A. Uno 0-0 frutto di una vera e propria battaglia tra due squadre che hanno provato in ogni modo a superarsi. Le occasioni migliori per gli azzurri di Spalletti, al primo pareggio stagionale in campionato, sono capitate sui piedi e sulla testa di Osimhen, fermato prima dal palo e poi dalla traversa . I giallorossi recriminano per due clamorose palle gol fallite da Abraham e Mancini . Di seguito le 5 indicazioni più importanti emerse dalla sfida.

Mourinho sta rischiando grosso

La decisione di José Mourinho di affidarsi, per il match contro il Napoli, a una panchina composta quasi esclusivamente da ragazzi della Primavera e di mandare in tribuna Borja Mayoral, Reynolds, Villar, Diawara e Kumbulla fa e farà discutere. La mossa dello Special One sa di punizione esemplare per alcuni dei protagonisti dell'epocale figuraccia rimediata in Conference League a Bode. Una mossa molto rischiosa, perché rischia di demotivare 5 giocatori (alcuni dei quali potrebbero essere preziosi rincalzi) e di svalutarli in vista delle prossime sessioni di mercato (a gennaio mancano ancora due mesi e mezzo). Sarà interessante capire l'evoluzione di questa situazione e se - e in che modo - la dirigenza interverrà.

Il Napoli è solidissimo

Con soli 3 gol subiti nelle prime 9 giornate di campionato, il Napoli di Spalletti si conferma di gran lunga la miglior difesa. Il merito va ricercato soprattutto nell'affiatamento della coppia dei due centrali: Koulibaly e Rrahmani si intendono ormai alla perfezione, con il senegalese leader assoluto e il kosovaro in crescita esponenziale e sempre più affidabile. Una difesa a tenuta stagna che, sul lungo periodo, potrebbe fare la differenza nella lotta per il titolo.

Roma, la reazione c'è stata

Il test con il Napoli era un banco di prova molto delicato per i giallorossi, chiamati a riscattare la doppia sconfitta contro Juventus e Bodo Glimt (soprattutto quest'ultima). La reazione, dal punto di vista del carattere, c'è stata anche se va sottolineato che molti dei malcapitati protagonisti dell'1-6 di Conference League non erano presenti. La Roma, insomma, ha dimostrato di essere una squadra viva e ha trovato le energie mentali per lasciarsi alle spalle il tracollo europeo. Non era così scontato.

Nicolò Zaniolo ringrazia i tifosi giallorossi al termine di Roma-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Anguissa, acquisto top

Anche contro la Roma, Zambo Anguissa si è rivelato uno degli azzurri più brillanti. Dopo un primo tempo ordinario, il 25enne centrocampista camerunese in prestito dal Fulham ha giocato un secondo tempo impressionante sia a livello di quantità che di qualità. La presenza al suo fianco di Fabian Ruiz, in costante crescita, sembra ulteriormente valorizzare le sue caratteristiche. Il campionato è iniziato da soli due mesi, ma un dato sembra incontrovertibile: quello di Anguissa è stato uno degli acquisti più importanti di quest'estate. Non solo del Napoli, ma in assoluto.

Zambo Anguissa in azione durante Roma-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

L'Olimpico pieno (anche al 75%) è bellissimo

Giusto essere cauti, ma ci stiamo lentamente riabituando a una cosa bellissima: i big match con gli stadi pieni. Roma-Napoli è stato un esempio da incorniciare. Nonostante la capienza sia ancora ridotta al 75%, sugli spalti dell'Olimpico abbiamo assistito a uno spettacolo e a un rumore che ci mancavano. Questo è calcio vero, durante il lockdown era un calcio monco.

La curva Sud dello stadio Olimpico prima del calcio d'inizio di Roma-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

