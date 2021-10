Roma-Napoli, match valido per la nona giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico, si è concluso sul punteggio di 0-0. In virtù di questo risultato gli azzurri di Spalletti agganciano il Milan in testa alla classifica a quota 25 punti, mentre i giallorossi di José Mourinho salgono da soli al quarto posto a quota 16 in attesa di conoscere il risultato di Inter-Juventus. Entrambi gli allenatori sono stati espulsi: Mourinho per proteste all'81', Spalletti dopo il triplice fischio finale probabilmente per un applauso ironico all'arbitro Massa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - Serata tranquilla per il portiere portoghese che si sporca i guanti solo su un rasoterra di Insigne. Salvato dai legni nella ripresa.

Rick KARSDORP 6,5 - Spinta costante sulla destra, crea superiorità numerica e dal suo piede nascono diverse situazioni interessanti.

Gianluca MANCINI 7 - Riesce ad arginare Osimhen usando il fisico e l'anticipo. Gara di grande applicazione e sofferenza. Va a un passo dal gol con un'incornata che finisce fuori di un niente.

Roger IBANEZ 6,5 - In velocità dà del filo da torcere a Osimhen, attento nelle chiusure e nei tempi di uscita.

Matias VINA 6 - Il duello con Politano è uno dei più interessanti del match: se la cava senza grosse sbavature crescendo alla distanza e tenta anche qualche sortita offensiva.

Bryan CRISTANTE 7 - Suo il lancio in profondità che Abraham spreca malamente, domina in mezzo al campo ed è senza dubbio il migliore dei suoi.

Jordan VERETOUT 5,5 - Non particolarmente ispirato. Sbaglia qualche appoggio di troppo e soffre la fisicità di Anguissa.

Nicolò ZANIOLO 6 - Va a strappi: in avvio è uno dei più propositivi, col passare dei minuti perde lucidità e si rivela inoffensivo. Poco concreto negli ultimi 20 metri.

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Tanta corsa al servizio della squadra, un gol capolavoro sfiorato e qualche pausa di troppo. Sufficienza stiracchiata.

Henrikh MKHITARYAN 5 - Prestazione opaca dell'armeno che non riesce mai ad accendersi. Mourinho lo sostituisce giustamente a metà ripresa .

dal 66' Stephan EL SHAARAWY 6 - Il suo ingresso dà un pizzico di vivacità in più all'attacco giallorosso.

Tammy ABRAHAM 5 - Una caviglia in disordine lo condiziona, ma stringe i denti e dà tutto fino all'ultimo secondo. Grave, però, l'errore nel primo tempo a tu per tu con Ospina.

dall'86' Eldor SHOMURODOV s.v. - In campo per una manciata di minuti, ingiudicabile.

All.: José MOURINHO 6 - Dopo la batosta di Bodo ci si attendeva una reazione: lo 0-0 contro un Napoli che finora aveva sempre vinto è senza dubbio incoraggiante. Dovrebbe imparare a contenersi, nel finale concitato la sua presenza in panchina sarebbe servita alla squadra.

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Non deve fare grossi interventi, ma nell'ordinaria amministrazione trasmette sicurezza, Graziato da Abraham.

Giovanni DI LORENZO 6 - Dalla sua parte il Napoli non sfonda quasi mai: si perde Mkhitaryan solo una volta sul finire del primo tempo, per il resto è attento.

Amir RRAHMANI 6,5 - Altra prova positiva: l'intesa con Koulibaly è ormai perfezionata, praticamente non sbaglia un intervento.

Kalidou KOULIBALY 7 - Grande senso della posizione, quando c'è da spazzare spazza e quando c'è da impostare imposta. Altra prestazione importante del centrale senegalese.

Mario RUI 6 - Sulla corsia di sinistra è intraprendente: si scambia posizione con Insigne e mette qualche pallone interessante a centro area.

André ANGUISSA 6,5 - Quantità e qualità in mezzo al campo, è in condizioni fisiche smaglianti. Si conferma un acquisto azzeccato, bella l'intesa con Fabian Ruiz.

Fabian RUIZ 7 - Molto brillante in mezzo al campo. Suo il pallone in verticale da cui nasce il palo di Osimhen: tocca tantissimi palloni e li gestice con precisione e intelligenza.

Piotr ZIELINSKI 5 - Un po' fuori dal gioco anche perché poco coinvolto. Perde una palla sanguinosa nell'azione che porta all'errore di Abraham.

dal 70' Eljif ELMAS 6 - Gara di difficile lettura per lui, anche perché negli ultimi minuti in campo si respira aria di battaglia.

Matteo POLITANO 6 - Nel primo tempo è uno dei più attivi: alla lunga si nasconde un po', ma è suo il tocco per Osimhen che coincide con la più grossa palla gol per il Napoli.

dal 70' Hirving LOZANO 5,5 - In campo più di mezz'ora, non pervenuto.

Victor OSIMHEN 6,5 - Parte bene, poi rischia di innervosirsi nel duello tutto fisico e nervi con Mancini. Nella ripresa fa reparto da solo: colpisce un palo, accarezza la parte alta della traversa e si vede annullare un gol per fuorigioco netto.

Lorenzo INSIGNE 5,5 - Nel primo tempo si muove bene tra le linee cercando continuamente la giocata e l'assistenza a Osimhen. Ripresa in ombra, da lui ci si attendeva qualcosa di più nella fase più calda del match.

dall'81' Dries MERTENS s.v. - Entra nel convulso finale, non giudicabile.

All.: Luciano SPALLETTI 6 - Primo pareggio dopo 8 vittorie consecutive. Il suo Napoli gioca una partita vera, comandando il gioco per larghi tratti. Ha trovato una solidità difensiva importante.

