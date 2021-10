Finisce senza reti il big match tra Roma e Napoli all'Olimpico: uno 0-0 giusto, maturato dopo una partita tiratissima e ad alta tensione con un finale incandescente durante il quale Mourinho viene espulso per proteste dall'arbitro Massa (doppio giallo). Dopo il fischio finale cartellino rosso anche per Spalleti, forse per un applauso ironico diretto al direttore di gara. Il Napoli recrimina per due legni colpiti da Osimhen, i giallorossi per due clamorose occasioni sciupate da Abraham nel primo tempo e da Mancini nella ripresa. In virtù di questo risultato il Napoli, che finora aveva sempre vinto in campionato, aggancia il Milan a quota 25 punti in testa alla classifica. La Roma è quarta da sola a quota 16, in attesa di conoscere il risultato di Inter-Juventus.

Tammy Abraham incredulo, Roma-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ROMA-NAPOLI 0-0

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (66' El Shaarawy); Abraham (86' Shomurodov). All.: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (71' Elmas); Politano (71' Lozano), Osimhen, Insigne (82' Mertens). All.: Spalletti.

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia.

AMMONITI: Abraham, Karsdorp, Veretout, Mancini (R), Mertens (N).

NOTE - Recupero 3'+5'. Espulso l'allenatore della Roma José Mourinho per proteste all'81'. Espulso l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo il fischio finale.

Matias Vina in azione durante Roma-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

14' OSIMHEN PERICOLOSO Lungo rilancio di Mario Rui, il nigeriano si avventa, la lascia rimbalzare in area e calcia col sinistro: provvidenziale l'opposizione con il corpo di Mancini che salva tutto.

28' ABRAHAM SI DIVORA L'1-0! Cristante ruba palla a Zielinski e va in verticale per l'attaccante inglese che, tutto solo davanti a Ospina, allarga troppo il piattone destro e calcia incredibilmente a lato. Che occcasione per la Roma!

60' PALO CLAMOROSO DI OSIMHEN! Fabian Ruiz in verticale per Politano che mette a centro area per la deviazione di Osimhen: palo pieno, sulla ribattuta si avventa Mario Rui che spara col sinistro e trova la deviazione decisiva di Karsdorp. Solo corner per il Napoli!

63' TRAVERSA DI OSIMHEN! Il nigeriano salta più in alto di tutti sul corner e colpisce di testa: Rui Patricio osserva con lo sguardo il pallone che bacia la parte superiore della traversa e si spegne sul fondo.

66' ROMA VICINA AL GOL! Karsdorp in verticale per Pellegrini che, in spaccata, calcia al volo con il destro e spedisce il pallone di poco alto sopra l'incrocio dei pali. Sarebbe stato un gol capolavoro. Bella partita adesso.

72' ROMA A UN CENTIMETRO DALL'1-0! Punizione di Pellegrini dalla trequarti destra, a centro area Mancini ruba il tempo a tutti e colpisce di testa da due passi spedendo incredibilmente sul fondo. Ospina, immobile al centro della porta, non ci sarebbe mai arrivato.

81' ESPULSO MOURINHO Secondo giallo ed espulsione inevitabile per lo Special One che ha protestato platealmente nei confronti dell'arbitro Massa per un fallo non fischiato proprio davanti alla sua panchina.

88' GOL DEL NAPOLI! OSIMHEN! MA È FUORIGIOCO! Il nigeriano insacca di testa su cross di Fabian Ruiz, ma è nettamente oltre la linea dei difensori della Roma. SI rimane sullo 0-0.

97' ESPULSO SPALLETTI Subito dopo il triplice fischio finale Massa mostra il cartellino rosso anche a Luciano Spalletti, reo forse di avergli rivolto un applauso ironico.

Il momento social del match

MVP

Fabian RUIZ - Molto brillante in mezzo al campo. Suo il pallone in verticale da cui nasce il palo di Osimhen: tocca tantissimi palloni e li gestice con precisione e intelligenza.

Fantacalcio

Promosso

Kalidou KOULIBALY - Altra ottima prova del difensore centrale senegalese che contribuisce in modo decisivo a un altro clean sheet di Ospina.

Bocciato

Tammy ABRAHAM - Sbaglia un gol clamoroso a tu per tu con Ospina e rimedia anche un cartellino giallo. Serata no per i Fantallenatori che hanno puntato su di lui.

