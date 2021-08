Attimi di tensione a Trigoria al termine dell'allenamento della Roma di José Mourinho . Nella giornata di martedì, come riportato dalsi sarebbe scagliato verbalemente contro il centrocampista giallorosso, invitandolo a lasciare il club. Il giocatore, che di fatto si allena regolarmente con la squadra e non rientra nella lista dei possibili partenti in casa Roma, non avrebbe reagito bene alle offese e sarebbe sceso dalla propria macchina in cerca di un confronto acceso con il proprio "tifoso": è servito l'intervento di alcuni altri presenti per allontanare i due e riportare la situazione alla normalità.