Probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho

Ad

Squalificati: Pellegrini

UEFA Europa Conference League Tifoso del Bodo lancia palla di neve a Mourinho: la reazione 10 MINUTI FA

Indisponibili: Spinazzola, Zaniolo

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Dragusin, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Verdi, Ribéry, Kastanos; Djuric. All. Nicola

Squalificati: Bonazzoli, Fazio

Indisponibili: M. Coulibaly, Mousset, Perotti, Schiavone, Strandberg, Veseli

Roma-Salernitana, dove vederla in tv e streaming

La sfida Roma-Salernitana verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Nessun pareggio nei cinque confronti tra Roma e Salernitana in Serie A: quattro vittorie giallorosse, inclusa quella nel girone d'andata, e una campana (2-1 il 24 gennaio 1999).

Considerando tutte le competizioni (includendo quindi anche Divisione Nazionale e Serie B) sono nove i precedenti tra Roma e Salernitana, con sette successi giallorossi, un pareggio e una vittoria granata.

La Roma non ha perso nessuna delle ultime 13 partite di Serie A contro la squadra ultima in classifica a inizio giornata (10V, 3N) - in particolare i giallorossi hanno vinto tutte le cinque più recenti, realizzando 20 gol nel parziale.

La Roma ha perso soltanto una delle ultime 40 partite di Serie A contro avversarie neopromosse (34V, 5N), proprio in questo campionato (2-3 v Venezia al Penzo) - risale al 2011/12 l'ultima stagione in cui i giallorossi hanno perso due gare contro squadre provenienti dalla Serie B.

Dopo i successi con clean sheet contro Lazio e Sampdoria, la Roma potrebbe tenere la porta inviolata in tre partite di fila in campionato per la prima volta dall’agosto 2018, quattro in quel caso con Eusebio Di Francesco in panchina.

La Salernitana ha finora incassato 66 gol in 29 partite di campionato, solo due squadre hanno evitato la retrocessione avendo incassato più di 65 reti in meno di 30 gare stagionali di Serie A: il Casale nel 1932/33 e il Livorno nel 1929/30.

Nessuna squadra conta meno gol nel primo quarto d'ora di gioco in questa Serie A rispetta alla Salernitana: due, uno in meno di quelli realizzati da Tammy Abraham (tre) nel torneo in corso - più in generale, l'attaccante inglese ha realizzato 12 reti nei primi tempi di questo campionato, tre in più della Salernitana (nove).

Tammy Abraham non ha segnato nell'ultimo match contro la Sampdoria e non rimane a secco di gol per due presenze di fila in Serie A dallo scorso dicembre - in quattro incontri con squadre neopromosse l'inglese ha realizzato quattro reti in stagione, inclusa la sua prima in assoluto nella competizione: contro la Salernitana lo scorso 29 agosto.

Dopo il gol vittoria nell’1-0 contro la Sampdoria nell’ultimo turno, Henrikh Mkhitaryan potrebbe trovare la rete in due presenze consecutive all'interno di un singolo campionato dal maggio 2021, quando arrivò a quattro di fila - dal suo arrivo in Italia, l'armeno ha preso parte a 16 marcature in 12 sfide contro squadre neopromosse in campionato (sei gol e 10 assist).

Franck Ribéry sta vivendo il suo periodo più lungo senza trovare la via della rete nei maggiori cinque campionati europei (26 partite) - per lui due gol contro la Roma in Champions League con la maglia del Bayern Monaco, incluso uno all’Olimpico nel 7-1 bavarese del 21 ottobre 2014.

Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A

UEFA Europa Conference League Mou: "Spiace che in Europa ci siano solo Roma e l'Atalanta ma..." 14 ORE FA