Roma-Sassuolo, partita valida per la 3a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Olimpico di Roma domenica 12 settembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mancini, Spinazzola, Zaniolo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

Indisponibili: Obiang, Romagna

Roma-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Roma-Sassuolo verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, il Sassuolo è l’avversaria contro cui la Roma ha perso meno partite: soltanto una sconfitta in 16 sfide (8V, 7N).

Il Sassuolo è la squadra contro la quale la Roma conta in percentuale più pareggi casalinghi in Serie A: il 63% (5/8, minimo quattro sfide).

La Roma potrebbe vincere almeno sei partite interne di fila, in tutte le competizioni, per la prima volta dal dicembre 2017 (sette in quel caso).

In occasione di Roma-Sassuolo, José Mourinho collezionerà la sua panchina numero 1000 con i club, considerando tutte le competizioni (637V, 205N, 157P).

La Roma potrebbe diventare la prima squadra con cui José Mourinho conquista cinque successi nelle prime cinque panchine ufficiali alla guida di un club nella sua carriera.

Alessio Dionisi potrebbe diventare il secondo allenatore del Sassuolo a rimanere imbattuto nelle sue prime tre gare alla guida dei neroverdi in Serie A, dopo Roberto De Zerbi nel 2018.

Il Sassuolo ha vinto le ultime cinque trasferte di Serie A (già record per il club nel torneo): mai nessuna squadra emiliano-romagnola ha registrato sei successi di fila fuori casa nel massimo campionato.

Henrikh Mkhitaryan, che ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Sassuolo, nel settembre 2019, ha preso parte ad almeno una rete in tutti gli ultimi sei match di campionato (cinque gol e tre assist); da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), soltanto due calciatori della Roma hanno fatto meglio: Francesco Totti nel 2006 (nove gare) e nel 2013 (sette) e Miralem Pjanic nel 2015 (otto).

Jordan Veretout potrebbe diventare il primo centrocampista della Roma a segnare in tutte le sue prime tre gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Inoltre, il francese potrebbe anche trovare il gol in tre match di fila per la prima volta nel massimo campionato italiano.

Domenico Berardi ha realizzato tre gol contro la Roma in Serie A, tutti allo stadio Olimpico (inclusa una doppietta nel settembre 2019). Il classe ‘94 ha preso parte a 11 reti (otto gol e tre assist) nelle ultime nove partite di campionato.

