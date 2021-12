La Roma riprende gli allenamenti dopo la pausa natalizia, ma José Mourinho non può dormire sonni tranquilli. A preoccupare il tecnico portoghese, infatti, ci sono innanzitutto gli esiti dei tamponi molecolari effettuati sui giocatori al rientro dalle vacanze e in secondo luogo un caso che rischia di provocare complicazioni non da poco.

Nella rosa della Roma, infatti, c'è un giocatore no vax (di solito schierato dai titolari come si apprende dall'Ansa) che, qualora non si decidesse a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, non potrebbe più giocare a partire dal 10 gennaio. Da quella data, infatti, scatterà l'obbligo vaccinale per tutti gli sport di squadra e quindi anche per il calcio. La Roma si starebbe già muovendo per trovare una soluzione in attesa di ulteriori sviluppi sul tema.

