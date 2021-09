Lo Stadio Olimpico di Roma apre alle vaccinazioni. È questa l'iniziativa in collaborazione tra As Roma e Regione Lazio, con l'obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare più persone possibili, specialmente i giovani, nella campagna contro il Covid-19 che nel Lazio ora punta a raggiungere il 90% della copertura.

Sarà possibile vaccinarsi mercoledì 22 e giovedì 23 settembre presso l'hub al Foro Italico, grazie ad un camper messo a disposizione dalla Regione Lazio. La vaccinazione è aperta a tutti i cittadini ed è possibile effettuarla semplicemente presentandosi lì davanti, senza prenotazione. I tifosi riceveranno un promo code con uno sconto per l’acquisto di un biglietto delle partite in casa dell’As Roma.

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato

"L’obiettivo ora quello di raggiungere nel più breve tempo possibile la quota del 90% dei vaccinati in doppia dose. Sono certo che grazie ad iniziative come quella messa in atto con la società giallorossa potremo raggiungere i giovani tifosi e coloro che ancora avessero dei dubbi o domande. I nostri operatori stanno facendo un lavoro straordinario e saranno presso lo Stadio Olimpico nelle giornate di domani e giovedì per le vaccinazioni e per fornire tutte le informazioni utili per chi volesse effettuare il vaccino".

