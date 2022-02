Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: Mancini

Indisponibili: El Shaarawy, Ibanez, Spinazzoola

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Depaoli, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Pandur, Veloso

Roma-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Roma-Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Roma ha vinto cinque delle ultime sette gare di Serie A contro il Verona, anche se la sfida più recente si è conclusa con una sconfitta (3-2 in rimonta, firmata da Barak, Caprari e Faraoni); più in generale, i giallorossi sono andati a segno in 24 delle ultime 25 sfide contro i gialloblu nella competizione, l’unica eccezione è la partita persa a tavolino nel settembre 2020, dopo uno 0-0 sul campo.

Dopo il 3-2 della gara d’andata, il Verona può vincere entrambe le sfide stagionali contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 1968/1969 (2-0 all’andata in casa e 2-1 al ritorno in trasferta); in aggiunta, i gialloblu possono rimanere imbattuti per due partite di fila contro i giallorossi nella competizione per la prima volta dal 2015/2016 (serie di tre pareggi di fila).

La Roma è imbattuta da 24 incontri casalinghi contro il Verona in Serie A (cioè dal 1973/1974), parziale in cui ha ottenuto 19 successi e cinque pareggi; in aggiunta, i giallorossi hanno realizzato 33 reti nelle 12 più recenti sfide interne contro questa avversaria nella competizione, una media di 2.8 a incontro.

Dopo aver ottenuto appena due pareggi nelle prime 23 gare di questo campionato, la Roma ha impattato ciascuno dei due incontri più recenti in Serie A; l’ultima volta che ha ottenuto tre “X” di fila nella competizione è stata nel gennaio 2016, quando la terza arrivò proprio contro il Verona.

La Roma è imbattuta da quattro gare di campionato (2V, 2N) e l’ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione è stata nel novembre 2020 (sette).

Il Verona ha vinto tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (2P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle sue 21 precedenti gare esterne nella competizione; tuttavia, i gialloblu hanno subito gol in tutte le ultime 16 partite fuori casa nel massimo campionato, la loro peggior serie dal 2001 (19).

Il Verona è l’unica squadra dei cinque grandi campionati europei ad avere tre giocatori con almeno nove reti segnate nella stagione in corso; inoltre, con un centro di Barak o Caprari può avere due giocatori in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia (Simeone è già a quota 12).

Tammy Abraham è il giocatore che ha segnato di più in Serie A dalla 18a giornata di campionato in avanti (sette gol) - attualmente a quota 11 reti complessive, l'attaccante della Roma potrebbe diventare il primo inglese a raggiungere 12 marcature in una singola edizione del torneo da Gerald Hitchens (12 nel 1962/63).

Gianluca Caprari - quattro gare di Serie A con la Roma tra il 2011 e il 2013 - è andato a segno in ciascuna delle sue ultime tre presenze in campionato, l’ultimo giocatore del Verona che ha fatto meglio è stato Luca Toni, arrivato a cinque nell’aprile 2014.

Antonin Barak (nove reti segnate in questo campionato, al pari di Caprari) può diventare l’11° giocatore capace di andare in doppia cifra di gol con la maglia del Verona in una stagione di Serie A e il primo in assoluto escludendo gli attaccanti.

