Roma-Salernitana ma le ostilità non si sono chiude al triplice fischio. In questo senso, protagonista è stato Walter Sabatini, direttore sportivo dei campani e furioso nell'intervista subito dopo il match ai microfoni di DAZN. è stata vinta sul campo dalla squadra di casa per 2-1, ma le ostilità non si sono chiude al triplice fischio. In questo senso, protagonista è stato, direttore sportivo dei campani e furioso nell'intervista subito dopo il match ai microfoni di DAZN.

"Io non sono nessuno e non sono un semidio come Mourinho. Ma sono inca… per quello che è successo. Con tutto il rispetto per la Roma e per il risultato devo dire che ho assistito a delle cose ignobili dal punto di vista sportivo. A ogni fallo laterale si alza tutta la panchina per pressare gli arbitri che già di loro hanno una personalità blanda. L'arbitro fischia un anticipo pulito come punizione per la Roma e poi c'è il gol. Per noi un punto sarebbe stato importante. Il calcio di rigore su Djuric non l'hanno voluto vedere. Tutta la panchina dentro il campo per un fallo laterale. Io perdo e so che devo perdere ma vorrei perdere in un'altra maniera".

E poi un commento su Mourinho. "Lui magari di me dirà: 'Ma chi è questo?' Io non ho vinto un ca… ma ho fatto molto, ho letto molto, ho letto Hemingway e Pessoa e mi curo della vita. E questa è una vita invivibile, perché è fatta di arroganza e dislivelli. Noi vogliamo giocare, salvarci e non meritiamo questo comportamento. Di quello che può pensare Mourinho di me, visto che non ho vinto 25 titoli, non me ne frega un ca… Ma quello che è successo in campo all'Olimpico oggi è vergognoso".

