Match divertente quello tra Salernitana e Bologna. I padroni di casa sono partiti fortissimo, dominando il primo tempo. A sbloccare la sfida è stato però un gol di Arnautovic al 43', con un grave errore di Fazio in marcatura. Nella ripresa la Salernitana continua a spingere senza riuscire a sfondare con Djuric. Nicola attua un triplo cambio al 71' ed un minuto più tardi proprio il subentrato Zortea riesce a trovare il gol del pari sfruttando una deviazione dell'incolpevole Soumaoro.

In virtù di questo risultato gli uomini di Nicola vedono ulteriormente complicarsi la loro corsa verso la salvezza. I campani restano ultimi in classifica a quota 15 punti ed ora per gli uomini di Nicola si fa veramente durissima.

Il tabellino

Salernitana, 4-3-1-2: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri (dal 46' Gagliolo); Coulibaly L., Ederson (dall'89' Bohinen), Kastanos (dal 71' Mousset); Verdi (dal 71' Zortea); Djuric, Ribery (dal 71' Perotti).

Bologna, 3-4-3: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten (dall'86' Bonifazi), Soriano (dal 75' Sansone), Hickey; Orsolini (dal 62' Orsolini), Arnautovic, Barrow (dal 75' Vignato).

GOL - Arnautovic (B), Zortea (S)

ASSIST - Hickey (B), Mousset (S)

NOTE: AMMONITI - Ranieri (S), Soriano (B), Coulibaly (S), Arnautovic (B), De Silvestri (B),

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

18' ARNAUTOVIC VA IN PORTA! Conclusione improvvisa dell'austriaco che si gira in un fazzoletto e calcia dal limite, trovando però i guantoni di Sepe.

28' CALCIO DI RIGORE PER LA SALERNITANA! Combinazione tra Verdi e Ribery, serpentina in area del francese e tocco maldestro di Orsolini che sgambetta colpevolmente il francese.

30' Revocato il calcio di rigore! Valutato falloso l'intervento di Ribery su Orsolini e non viceversa dopo un check nella Var Room.

43' RETEEEEE! 0-1 BOLOGNA! ARNAUTOVIC! Cross dalla sinistra di Hickey, dormita di Fazio a centro area e colpo di testa letale dell'austriaco che non lascia scampo a Sepe schiacciando a terra il pallone.

52' DJURIC, CHE CHANCE! Traversone sul secondo palo per il centravanti bosniaco che scappa alla marcatura di Soumaoro e prova la zampata con il destro. Bravissimo Skorupski a salvarsi in due tempi.

73' RETEEEE! SUBITO ZORTEA, 1-1! Appoggio di Mousset per l'altro subentrato che calcia di prima da fuori area, trova la deviazione di Soumaoro e riesce a battere Skorupski all'angolino. Giochi riaperti a Salerno!

89' INCROCIO DEI PALI DI SANSONE! Conclusione stupenda del 10 ospite che si accentra dalla sinistra e da oltre 20 metri lascia partire un bolide che si stampa sull'incrocio dei pali. Che occasione per i rossoblu.

IL MIGLIORE

Marko ARNAUTOVIC - Trova il terzo gol in questa settimana con un colpo di testa chirurgico da centro area. Prezioso con la sua qualità nel far salire i suoi e sempre pericoloso dalla trequarti in avanti. Fondamentale la sua presenza per il Bologna.

IL PEGGIORE

Federico FAZIO - Ingaggia un duello rusticano con Arnautovic, addormentandosi colpevolmente in occasione del gol. Da un giocatore con la sua esperienza questo tipo di disattenzioni non sono ammesse.

