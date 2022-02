Salernitana-Bologna, match valido per la 27esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 1-1. I gol dell'incontro sono stati messi a segno da Marko Arnautovic al 43' del primo tempo e dal subentrato Nadir Zortea al minuto 72. Con questo risultato i campani vedono complicarsi la loro rincorsa verso la salvezza. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Salernitana-Bologna Credit Foto Getty Images

Serie A Zortea risponde ad Arnautovic, 1-1 e Salernitana nei guai 4 ORE FA

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 - Incolpevole sul gol di Arnautovic che lo punisce con una traiettoria imparabile. Per il resto si limita ad una banale amministrazione.

Pasquale MAZZOCCHI 6,5 - Il migliore del pacchetto arretrato campano. Un paio di ottimi interventi nel primo tempo ed una punizione pericolosa nel finale.

Radu DRAGUSIN 5,5 - Ha meno preoccupazioni rispetto a Fazio, con Barrow che fatica a metterlo in difficoltà. Non perfetto in occasione del gol.

Federico FAZIO 5 - Ingaggia un duello rusticano con Arnautovic, addormentandosi colpevolmente in occasione del gol. Da un giocatore con la sua esperienza questo tipo di disattenzioni non sono ammesse.

Luca RANIERI 5.5 - Grande spinta sull'out di destra in fase offensiva. Non perfetto invece in copertura su Hickey. (dal 46' Riccardo GAGLIOLO, 6 - Più attento rispetto a Ranieri. Rischia poco e nulla.

Lassana COULIBALY 6 - Tanta sostanza in mezzo al campo. Corre e pressa per due, permettendo agli altri due centrocampisti di sganciarsi in avanti.

EDERSON 6 - Schierato da titolare al posto dell'infortunato Radovanovic, non demerita, rendendosi pericoloso in più occasioni con il suo destro. (dall'89' Emil BOHINEN, s.v.)

Grigoris KASTANOS 5.5 - Un paio di buone giocate in avvio di gara e poco altro. Scompare tra le pieghe del match col passare dei minuti. (dal 71' Lys MOUSSET, 6.5 - Ottimo impatto sul match con l'assist decisivo per il pari di Zortea).

Franck RIBERY 6,5 - Grande qualità sulla trequarti. Incanta con le sue serpentine palla al piede, andando vicino anche a guadagnarsi un calcio di rigore nel primo tempo. (dal 71' Diego PEROTTI 6,5 - Si rende pericoloso nel finale, cercando di fornire palloni interessanti all'inconcludente Djuric.

Milan DJURIC 5 - Pessima prestazione del gigante bosniaco. Non riesce a sfruttare i 30 centrimetri di margine su Medel, vagando in area di rigore senza riuscire mai a rendersi pericoloso di testa.

Simone VERDI 6 - Non particolarmente ispirato quest'oggi. Spreca numerosi calci piazzati, soffrendo la fisicità di Theate. (dal 71' Nadir ZORTEA, 7 - Pronti via e scarica alle spalle di Skorupski il siluro del pareggio dei campani. Giocata definitiva ai fini del risultato finale).

All.: Davide NICOLA 6,5 - La sua squadra domina il match senza riuscire a portare a casa il bottino pieno. Bravo nell'approccio alla gara e nella gestione dei cambi che cambiano totalmente l'andazzo del match.

Salernitana-Bologna Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - .Bravissimo in avvio di ripresa a salvarsi in due tempi su Djuric. Per il resto è incolpevole sul gol di Zortea.

Adama SOUMAORO 5.5 - Mihajlovic lo chiama ad aiutare Medel nella marcatura su Djuric e lui non demerita, dominando sui cross degli esterni di casa. Leggermente impreciso nella marcatura su Zortea in occasione del gol.

Gary MEDEL 7 - Chiamato a gestire i 30 centimetri di differenza con Djuric riesce ad annullare il centravanti ospite aggredendolo con ferocia ed intelligenza. Prestazione sontuosa.

Arthur THEATE 6 - Prestazione di qualità e grande intelligenza. Rischia poco con Verdi, sfruttando la propria fisicità.

Lorenzo DE SILVESTRI 5 - Rispetto al solito si sgancia con meno frequenza in avanti, addormentandosi nel finale sull'azione che porta al pari di Zortea. Prestazione da dimenticare.

Roberto SORIANO 5,5 - Disegna le manovre offensive dei suoi portando grande quantità e poca qualità. Non ruba più l'occhio come un tempo. (dal 75’ Emanuel VIGNATO s.v)

Jerdy SCHOUTEN 6 - Cerca di dare equilibrio in mezzo al campo, supportando Medel e Soumaoro in fase difensiva. (dall'87' Kevin BONIFAZI, s.v.)

Aaron HICKEY 6,5 - Partita di grande sacrificio. Molto bene nella propria metà campo e prezioso in avanti, con il cross morbido che permette ad Arnautovic di sbloccare il match.

Riccardo ORSOLINI 6,5 - Rischia tanto su Ribery nella propria area di rigore. Molto bene invece in avanti con le sue progressioni che allungano l'undice ospite in più di un'occasione. (dal 62' Mattias SVAMBERG, 5.5 - Non riesce a garantire l'equilibrio per cui Miha lo ha inserito, soffrendo con i suoi l'ultima mezz'ora di fuoco dei padroni di casa.)

Musa BARROW 5.5 - Meno bene rispetto ad Orsolini. Impreciso e mai pericoloso negli ultimi 20 metri. Cala nella ripresa. (dal 75’ Nicola SANSONE, 6,5 - Entra con il consueto entusiasmo, sfiorando nel finale il gol-vittoria con un destro clamoroso che si stampa sull'incrocio dei pali.)

Marko ARNAUTOVIC 7,5 - Trova il terzo gol in questa settimana con un colpo di testa chirurgico da centro area. Prezioso con la sua qualità nel far salire i suoi e sempre pericoloso dalla trequarti in avanti. Fondamentale la sua presenza per il Bologna.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 - Pareggio che non può renderlo insoddisfatto. Il suo Bologna naviga in acque tranquille in ottica salvezza e riesce a gestire gli assalti dei padroni di casa, strappando un pareggio anche "generoso" per quanto visto in campo.

