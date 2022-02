Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Obi; Verdi; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: M. Coulibaly, Gyomber, Perotti, Radovanovic, Ribéry, Ruggeri, Schiavone, Strandberg, Verdi

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dominguez, Kingsley, Santander

Salernitana-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Salernitana-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Sesto confronto in Serie A tra Salernitana e Bologna: finora il bilancio è in perfetto equilibrio con due successi per parte e un pareggio.

Il Bologna ha vinto la prima (gennaio 1948) e l'ultima (agosto 2021) sfida contro la Salernitana in Serie A: infatti i rossoblu potrebbero per la prima volta trovare il successo in entrambe le gare stagionali contro i campani nella competizione.

La Salernitana ha ospitato due volte il Bologna in Serie A, vincendo in entrambe le occasioni - quella rossoblu potrebbe infatti diventare la prima squadra contro cui i campani vincono tre gare interne nel massimo campionato.

Il Bologna ha mancato l'appuntamento con il gol nelle ultime due sfide contro squadre neopromosse in Serie A (0-1 v Venezia e 0-0 v Empoli) - risale al 2004/05 l'ultima stagione in cui non ha segnato in più gare di fila contro formazioni provenienti dalla cadetteria in un singolo massimo campionato (quattro in quel caso).

La Salernitana ha pareggiato tre partite consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A - solo una volta inoltre la squadra campana è rimasta imbattuta per più gare di fila nel massimo campionato: cinque tra aprile e maggio 1999 (la quarta proprio contro il Bologna).

Dopo il successo nell'ultimo turno di campionato contro lo Spezia, il Bologna potrebbe trovare la vittoria per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso dicembre: anche in quell'occasione il primo successo arrivò contro i liguri (il secondo contro la Roma).

Bologna e Salernitana sono due delle tre squadre che hanno segnato meno gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato (quattro a testa) - infatti, solamente il Genoa (55') segna in media il primo gol della partita più tardi dei rossoblu (50') e dei campani (45').

Federico Bonazzoli ha trovato il gol per in tre gare di fila per la seconda volta in Serie A (anche nel luglio 2020 con la Sampdoria) e per la prima volta nella competizione potrebbe arrivare a quattro - contro il Bologna l'attaccante della Salernitana ha segnato due reti in tre precedenti, inclusa una nella gara d'andata di questo campionato.

Il Bologna è la squadra con cui Simone Verdi ha segnato più gol in Serie A: 16 in 62 presenze, almeno il quadruplo che con qualsiasi altro club - contro la sua ex squadra ha preso parte a due reti nelle ultime tre gare giocate nella competizione (un gol e un assist, entrambi con la maglia del Torino).

La prima rete di Marko Arnautovic in Serie A è arrivata proprio nella gara d'andata di questo campionato contro la Salernitana - l'attaccante del Bologna ha portato 10 punti alla sua squadra grazie alle sue otto reti realizzate nel torneo in corso, solamente Dusan Vlahovic (15) e Giovanni Simeone (11) hanno fatto meglio finora.

