Salernitana-Cagliari match valido per la 36esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 1-1 . Le reti dell'incontro sono state messe a segno da Verdi al 68' (su rigore) e da Altare al 99'. La gara è stata arbitrata da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Con questo risultato la Salernitana rimane al quart'ultimo posto con un punto di vantaggio sui sardi: lotta salvezza ancora apertissima quando mancano 2 giornate alla fine del campionato. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle della Salernitana

Serie A Il Cagliari è ancora vivo: Salernitana raggiunta sul'1-1 al 99'! 5 ORE FA

Luigi SEPE 6 - Salvato dal VAR in occasione del rigore negato al Cagliari, non può nulla sull'incornata di Altare. Attento nel primo tempo su Joao Pedro.

Norbert GYOMBER 6,5 - Combatte dal primo all'ultimo secondo senza risparmiarsi. Avvio difficile, poi si riprende ed emerge.

Ivan RADOVANOVIC 5,5 - Non sempre sicurissimo nelle uscite e nelle chiusure, anche lui meglio nel secondo tempo dopo un inizio di gara piuttosto incerto.

Federico FAZIO 6,5 - Sulle palle alte è insuperabile, si sgancia spesso in avanti offrendo soluzioni importanti ai compagni di squadra.

Pasquale MAZZOCCHI 6,5 - Prestazione di livello: quando parte palla al piede è difficile da contenere, mette anche qualche pallone interessante. Motorino inesauribile.

Lassana COULIBALY 5 - Insufficienza netta per due motivi: si perde Altare in occasione del pari del Cagliari e fa fatica a prendere le misure in mezzo al campo.

Emil BOHINEN 6 - Lavoro prezioso in fase di copertura, lucido anche quando deve smistare i palloni. Diffidato, rimedia un'ammonizione che lo costringerà a saltare la trasferta di Empoli.

dal 60' Grigoris KASTANOS 7 - Impatto devastante sulla parita. Si procura il rigore con una giocata fantastica e va vicino al gol con un sinistro respinto da Cragno.

EDERSON 5,5 - La cosa migliore della sua partita è un colpo di testa che finisce a lato davvero di pochissimo, per il resto si vede un po' di meno rispetto alle ultime esibizioni. Forse paga anche un po' di stanchezza.

Matteo RUGGERI 6 - Tiene bene il campo e non era semplice considerato che davanti aveva Bellanova, non proprio il più semplice degli avversari.

dall'80' Nadir ZORTEA s.v. - Entra nei minuti finali, non giudicabile.

Simone VERDI 7 - Sblocca il risultato trasformando con precisione e freddezza un rigore dal peso specifico enorme. Dalla trequarti in su è lui il punto di riferimento della squadra.

dall'84' Diego PEROTTI - Entra nei minuti finali, non giudicabile.

Milan DJURIC 6 - Merita la sufficienza perché lotta come un leone e tiene impegnata la difesa del Cagliari soprattutto sui palloni alti.

dall'81' Federico BONAZZOLI s.v. - Entra nei minuti finali, non giudicabile.

All.: Davide NICOLA 6,5 - Il pareggio incassato al minuto 99 non sposta di una virgola il suo straordinario lavoro fatto con questa squadra. Ha una città al suo fianco che lo spingerà fino alla fine all'inseguimento di un sogno. Parlando di calcio, invece, è azzeccatissima la mossa Kastanos.

Lassana Koulibaly e Marko Rog durante Salernitana-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 - Nel primo tempo non deve effettuare interventi degni di nota, nella ripresa è bravo a tenere in partita i suoi sul sinistro di Kastanos.

Luca CEPPITELLI 6 - Attento nelle chiusure, gioca una partita gagliarda senza soffrire particolarmente la forza fisica di Djuric.

dal 79' Daniele BASELLI 6,5 - Calcia il cornere da cui nasce il gol di Altare, si procura un rigore poi revocato dal VAR e ha un ottimo impatto sul match.

Matteo LOVATO 5 - La prestazione è macchiata dall'intervento in ritardo su Kastanos che induce Di Bello a fischiare il rigore alla Salernitana.

Giorgio ALTARE 7 - Si sgancia spesso in avanti creando un binario interessante a sinistra con Lykogiannis. E - soprattutto - all'ultimo respiro segna il gol che tiene vive le speranze di salvezza del Cagliari.

Raoul BELLANOVA 6,5 - Ottima gamba quando cerca l'uno contro uno, utile e attento anche quando c'è bisogno di chiudere. Uno dei più brillanti in campo.

Marko ROG 6 - Esce solo perché non ha i 90 minuti nellae gambe. Il suo apporto in mezzo al campo è comunque prezioso.

dal 59' Razvan MARIN 5,5 - Non entra benissimo in partita, quel cambio di marcia auspicato da Agostini col suo ingresso non c'è.

Alberto GRASSI 6,5 - Dà equilibrio in mezzo al campo andando sempre in soccorso dei compagni con raddoppi e movimenti senza palla. Prezioso e sfortunato quando colpisce un palo clamoroso con un gran sinistro.

Alessandro DEIOLA 5,5 - Si vede pochissimo, un po' timido quando sale l'intensità della partita.

dal 71' Gaston PEREIRO 6 - Dà una mano nel forcing finale alla ricerca del pareggio.

Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Qualche buon pallone scodellato a centro area, sulla sinistra ha qualche spazio e lo sfrutta con buona continuità.

JOAO PEDRO 5,5 - Nel primo tempo impegna Sepe col sinistro, nella seconda parte di gara non si vede mai fatta eccezione per un colpo di testa centrale.

Leonardo PAVOLETTI 5,5 - Il più pericoloso nei primi 45 minuti con una bellissima girata di testa che finisce a lato di pochissimo. Nullo nella ripresa.

dal 71' KEITA BALDE 6 - Entra con grande voglia e ha il merito di tenere in apprensione la difesa della Salernitana con il suo movimento frenetico.

All.: Alessandro AGOSTINI 6,5 - Pareggio meritato, al di là di come è arrivato. Alla sua prima panchina in A schiera una squadra ordinata che va in svantaggio solo per una disattenzione difensiva.

Gioia Cremonese: in Serie A dopo 26 anni, tifosi in strada a festeggiare

Serie A Salernitana-Venezia 2-1, pagelle: Verdi spacca il match 05/05/2022 A 18:24