Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Salernitana e Cagliari. Succede di tutto in un Arechi bollente: Verdi porta in vantaggio i padroni di casa al 68' grazie a un rigore concesso per un fallo di Lovato su Kastanos. Nel recupero il VAR toglie un penalty ai Cagliari, inizialmente concesso da Di Bello per un contatto tra Sepe e Baselli. Per i sardi sembra finita, ma al 99' su corner di Baselli ci pensa Altare di testa a segnare un gol pesantissimo che tiene aperta la lotta salvezza. A due giornate dal termine la classifica dice: Salernitana 30; Cagliari 29; Genoa 28; Venezia 25.

Il tabellino

SALERNITANA-CAGLIARI 1-1

SALERNITANA (3-5-2) - Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen (60' Kastanos), Ederson, Ruggeri (80' Zortea); Verdi (84' Perotti), Djuric (81' Bonazzoli). All.: Nicola.

CAGLIARI (3-5-2) - Cragno; Ceppitelli (79' Baselli), Lovato, Altare; Bellanova, Deiola (71' Gaston Pereiro), Grassi, Rog (59' Marin), Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti (71' Keita). All.: Agostini.

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

GOL: 68' rig. Verdi (S), 99' Altare (C).

ASSIST: Baselli (C, 1-1).

AMMONITI: Bohinen, Zortea, Radovanovic, Perotti, Gyomber (S), Pavoletti, Cragno (C).

ESPULSI: Ribery (S) e Radunovic (C) al 70' dalla panchina.

NOTE - Recupero 1'+10'.

La cronaca in 6 momenti chiave

14' PAVOLETTI A UN PASSO DAL GOL! Corner di Lykogiannis e grande deviazione di testa in torsione dell'attaccante, palla che esce di un niente con Sepe che non ci sarebbe mai arrivato.

21' CI PROVA JOAO PEDRO Gyomber saltato con un dribbling secco e sinistro rasoterra appena dentro l'area di rigore: Sepe si salva in due tempi.

68' GOOOOLLLL DELLA SALERNITANA! VERDI SU RIGORE! 1-0! Numero pazzesco di Kastanos che entra in area dalla sinistra e cade dopo un contatto con Lovato. Di Bello non ha dubbi e indica il dischetto, Verdi spiazza Cragno e sblocca il risultato.

76' PALO DEL CAGLIARI! Sinistro a giro fantastico di Grassi, Sepe immobile e pallone che si stampa sul palo alla sua destra. Che occasione per i sardi!

95' TOLTO AL VAR UN RIGORE AL CAGLIARI! Sepe in uscita perde il pallone, poi stende Baselli e Di Bello indica il dischetto. Il VAR richiama al monitor il direttore di gara per un check al termine del quale il penalty viene revocato: rilevata una carica precedente ai danni di Sepe da parte di Lykogiannis. Il portiere della Salernitana aveva entrambe le mani sul pallone al momento del contatto.

99' GOOOOOOLLLLLLLL DEL CAGLIARI! ALTARE! 1-1! Corner di Baselli e colpo di testa vincente di Altare che anticipa Coulibaly. Sepe può solo toccare. Finale pazzesco all'Arechi!

