Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ranieri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Rog, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Agostini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Salernitana-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Salernitana-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Cagliari è imbattuto in tre sfide di Serie A contro la Salernitana, grazie a due successi per 3-1 maturati nel 1999 e al pareggio per 1-1 della gara d'andata, dello scorso 26 novembre.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, l'ultima vittoria della Salernitana contro il Cagliari risale al 6 gennaio 2004 in cadetteria: da allora tre successi sardi e un pareggio.

Salernitana e Cagliari hanno pareggiato soltanto una delle 12 sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei campani (1-1 in cadetteria il 4 dicembre 1955) - completano il quadro sette successi interni e quattro per i sardi in trasferta.

La Salernitana ha vinto l'ultima partita di Serie A giocata di domenica, contro la Fiorentina lo scorso 24 aprile - i campani non ottengono due successi di fila in questo giorno della settimana dal maggio 1999 (v Bologna e Juventus in quell'occasione).

Con tre giornate da disputare il Cagliari ha 28 punti, record negativo eguagliato a questo punto della stagione per i sardi in una Serie A a 20 squadre: 28 anche nella stagione 2014/15, chiusa con la retrocessione.

Il Cagliari ha perso le ultime tre trasferte di Serie A e non arriva a quattro sconfitte esterne di fila dal febbraio 2021, in quelle che sono state le ultime quattro panchine fuori casa di Eusebio Di Francesco con i sardi nella competizione.

Il Cagliari è la squadra che ha segnato meno gol nel quarto d'ora finale di partita in questa Serie A: solo tre gol per i sardi in questo parziale di gara, due dei quali hanno visto la partecipazione di João Pedro (gol contro la Sampdoria il 17 ottobre e assist contro il Bologna l'11 gennaio).

Il Cagliari è la vittima preferita in Serie A di Federico Fazio, che contro i sardi conta tre reti in otto sfide - prima del recupero di giovedì contro il Venezia, l'ultimo gol realizzato in casa nel massimo campionato dal difensore della Salernitana è arrivato proprio contro i sardi, il 27 aprile 2019.

João Pedro è il giocatore di movimento rimasto in campo per più minuti nel corso di questa Serie A (3055) - delle 31 squadre affrontate nella competizione, la Salernitana è una delle quattro contro cui l'attaccante del Cagliari non ha trovato il gol: quella campana potrebbe infatti diventare la 28ª differente squadra contro cui il classe '92 realizza una rete nel torneo.

Razvan Marin è il giocatore di questo campionato che ha tentato più conclusioni senza mai trovare il gol (40 tiri) - il giocatore rumeno ha però servito cinque assist nel torneo in corso, inclusi due per gli ultimi tre gol del Cagliari (Deiola v Sassuolo e João Pedro v Juventus).

