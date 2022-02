È arrivata al capolinea l'avventura di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club granata avrebbe comunicato l'esonero al tecnico all'indomani del pareggio per 1-1 a Marassi contro il Genoa. Colantuono, che compirà 60 anni il prossimo 23 ottobre, era stato ingaggiato dai campani per sostituire Fabrizio Castori, a sua volta esonerato dopo le prime 8 giornate di campionato. La Salernitana occupa attualmente l'ultimo posto in classifica con 13 punti ed è a -8 dalla zona salvezza.

Nicola favorito su Pirlo per la panchina

Per sostituire Colantuono, sempre secondo Sky Sport, la società granata starebbe pensando a uno tra Davide Nicola e Andrea Pirlo, con il primo che appare in pole position. Pirlo, rimasto senza squadra dopo l'esperienza alla Juventus nella stagione 2020-21 durante la quale aveva vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, avrebbe già dato la propria disponibilità a firmare un contratto a lungo termine anche in caso di retrocessione in Serie B. I contatti tra le parti sono avviati. Non è da escludere nemmeno il ritorno di Castori, ancora sotto contratto.

