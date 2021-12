Questo venerdì 31 dicembre 2021 quando alla mezzanotte in tutte le case d’Italia scatterà il brindisi del nuovo anno i tifosi della Salernitana scopriranno se la loro squadra del cuore avrà trovato un nuovo acquirente oppure, sarà esclusa dal campionato di Serie A. Il termine era stato fissato la scorsa estate al momento della sua promozione dalla Serie B e ribadita 10 giorni fa al termine del Consiglio Federale, dal presidente della Figc Gabriele Gravina

Gravina: "Salernitana? Se il 31 non c'è cessione, sarà fuori"

Tre potenziali offerte ma per ora tutto tace

Secondo i quotidiani sportivi al momento ci sarebbero tre offerte che il trust amministratore della Salernitana starebbe vagliando: una collaborazione guidata dagli imprenditori campani Domenico Cerruti e Francesco Agnello; un’offerta dell’imprenditore cinematografico Francesco Di Silvio, sostenuto dal fondo lussemburghese “Toro Capital” e rappresentato dall’advisor finanziario “Console & Partners”; e un’offerta presentata dall’avvocato Michele Tedesco e il notaio Roberto Orlando, entrambi legati al tessuto salernitano.

Se sarà esclusione Serie A a 19 squadre e classifica riscritta

Se Melior Trust e Widar Trust dovessero accettare una di queste proposte, entro lo scoccare della mezzanotte di oggi dovranno inviare alla FIGC una PEC con il contratto preliminare firmato e le garanzie bancarie per completare la trattativa in modo da ottenere una proroga di ulteriori 45 giorni per finalizzare la vendita del club. Se invece l’offerta non dovesse arrivare, da sabato 1 gennaio la Salernitana verrebbe ufficialmente esclusa dalla Serie A, le retrocessioni passerebbero da 3 a 2, e la classifica della massima serie verrebbe riscritta.

I tifosi della Salernitana

Come cambierebbe la classifica della Serie A dal 1° gennaio

1. Inter 43 punti 2. Milan 39 3. Napoli 36 4. Atalanta 35 5. Juventus 31 6. Roma 29 7. Fiorentina 29 8. Lazio 28 9. Empoli 24 10. Bologna 24 11. Verona 23 12. Torino 22 13. Sassuolo 21 14. Udinese 20 15. Venezia 17 16. Sampdoria 17 17. Spezia 13 18. Genoa 11 19. Cagliari 9 * Salernitana esclusa

Ribery: "Ho tanta passione e tanto da dimostrare"

