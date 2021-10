Salernitana-Empoli, match valido per la 9a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno sabato 23 ottobre alle ore 15.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gagliolo, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Obi; Ribery, Simy. All. Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bogdan, Capezzi, L. Coulibaly, Gyomber, Obi, Ruggeri, Veseli

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Furlan, Ricci, Romagnoli

Salernitana-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Salernitana-Empoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

L’Empoli è una delle sette squadre contro cui la Salernitana è ancora imbattuta in Serie A (1V, 1N); tra queste, solamente contro il Bari ha disputato più di due gare (quattro).

La Salernitana ha perso solamente una delle cinque partite casalinghe contro squadre toscane in Serie A (2-4 contro il Livorno nel 1948): completano due successi interni e altrettanti pareggi nelle due più recenti.

La Salernitana ha perso sei delle prime otto partite di questo campionato (1V, 1N): quattro delle ultime cinque squadre con almeno sei sconfitte nelle prime otto stagionali di Serie A sono poi retrocesse (unica eccezione la Sampdoria 2019/20).

La Salernitana ha ottenuto quattro punti nelle prime quattro gare interne di questo campionato e una vittoria non basterebbe a raggiungere i risultati ottenuti dopo cinque partite casalinghe nelle precedenti due stagioni di Serie A: 13 nel 1947/48 (considerando tre punti a vittoria) e 10 nel 1998/99.

L’Empoli ha perso le ultime due partite di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila in Serie A da dicembre 2018, con Giuseppe Iachini in panchina (quattro in quel caso).

L’Empoli ha ottenuto sei punti nelle prime tre trasferte di questo campionato e dopo le prime quattro gare esterne in Serie A ha fatto meglio solamente nel 2002/03, quando guadagnò ben 12 punti.

La Salernitana subisce in media 16.8 tiri a partita in questo campionato, nei maggiori cinque campionati europei solo Granada (16.9) e Leeds (17) hanno una media peggiore.

L’Empoli è la squadra contro cui Stefano Colantuono ha disputato più partite di Serie A senza mai vincere: tre pareggi e tre sconfitte in sei sfide con i toscani.

L’attaccante della Salernitana Simy ha segnato nell’ultima partita di campionato, contro lo Spezia, e non va in rete per due gare di fila in Serie A dallo scorso aprile, quando arrivò addirittura a quota sette gare consecutive in gol.

Con il gol contro l’Atalanta Federico Di Francesco ha segnato due reti in questo campionato con l’Empoli, eguagliando già il proprio bottino di reti sia del 2019/20 che del 2018/19 in Serie A – solo nel maggio 2017 è andato a segno per due gare di fila nel massimo campionato.

