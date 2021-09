Salernitana-Genoa, match valido per la 7a giornata di Serie A andrà in scena all'Arechi di Salerno sabato 2 ottobre alle ore 15.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Salernitana; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Gondo, Simy. All. Castori

Squalificati: nessuno Indisponibili: Aya, Capezzi, Ruggeri

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Bani, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Caicedo, Sturaro

Salernitana-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Salernitana-Genoa verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Gli unici due precedenti tra Salernitana e Genoa in Serie A risalgono alla stagione 1947/48, con la squadra di casa sempre vittoriosa (4-1 per la Salernitana all'andata, 3-1 per il Genoa al ritorno).

Salernitana-Genoa sarà solamente la terza sfida negli ultimi 29 anni che vede affrontarsi due squadre che hanno subito complessivamente almeno 30 reti alla settima partita stagionale di un campionato di Serie A (15 reti al passivo per entrambe).

La Salernitana non ha trovato il gol nel 67% delle partite di questa Serie A (4/6), la percentuale più alta nel campionato in corso e inferiore solamente a quella del Getafe (71% - 5/7) nei maggiori cinque campionati europei.

Il Genoa arriva da due pareggi in campionato: l'ultima volta che il Grifone ha pareggiato tre incontri consecutivi in una singola stagione di Serie A risale al novembre 2015, con Gian Piero Gasperini in panchina.

Il Genoa ha vinto tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (1N, 1P), tanti successi esterni quanti quelli registrati in tutte le precedenti 18.

Salernitana e Genoa sono le due squadre di questo campionato che sono rimaste in vantaggio per meno minuti: 11 i campani e 17 i liguri.

Salernitana (36.7%) e Genoa (41.7%) sono le due squadre che finora hanno registrato il possesso palla medio più basso in questa Serie A.

Il Genoa è la squadra contro cui l'attaccante della Salernitana Simy ha giocato più partite di Serie A senza mai trovare il gol (cinque) - in queste gare il nigeriano ha tentato otto conclusioni, contro nessun'altra formazione ha effettuato più tiri senza trovare la rete nella competizione.

Domenico Criscito del Genoa ha trovato il gol in tutte le ultime tre gare giocate in campionato: solamente un difensore nell'era dei tre punti a vittoria ha segnato per quattro presenze consecutive di Serie A, Christian Terlizzi con la maglia del Palermo nel 2005.

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato quattro reti nelle prime sei giornate di questo campionato: è la sua miglior partenza in carriera in Serie A - il suo miglior risultato prima di questa stagione era stato nel 2014, quando aveva realizzato la quarta rete alla 9ª giornata.

