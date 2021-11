Probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Zortea; L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: M. Coulibaly, Kastanos, Strandberg, Ruggeri, Russo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Kean. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey

Salernitana-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida Salernitiana-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Salernitana è imbattuta nelle due sfide casalinghe di Serie A disputate contro la Juventus (1V, 1N), mentre ha perso le due giocate in trasferta.

La Salernitana è una delle due sole squadre incontrate nella sua storia in Serie A contro cui la Juventus non ha mai segnato in trasferta (l’altra è il Treviso, sfidato una sola volta fuori casa): nelle due gare interne uno 0-0 e un 1-0 per i campani nel maggio 1999 firmato Di Vaio.

La Juventus ha perso entrambe le ultime due sfide di Serie A contro squadre neopromosse (v Benevento e Empoli), i bianconeri non hanno mai registrato tre sconfitte di fila contro queste formazioni nel torneo.

La Salernitana ha perso cinque dei sette match casalinghi in questa stagione di Serie A (1V, 1N), appena due sconfitte in meno rispetto a quanto aveva registrato nelle due precedenti partecipazioni alla competizione (sette in 37 incontri).

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, la Salernitana potrebbe restare imbattuta per due partite di fila per la prima volta in questo campionato - l'ultima delle due vittorie per i campani nella Serie A in corso è arrivata proprio di martedì, contro il Venezia a ottobre.

Dopo le sconfitte contro Chelsea e Atalanta, la Juventus potrebbe perdere tre partite di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal marzo 2011, sotto la guida di Luigi Delneri.

La Salernitana sarà la 37ª avversaria differente per Massimiliano Allegri da allenatore in Serie A: il tecnico bianconero non perde contro una squadra mai affrontata prima nella competizione dal gennaio 2014, quando sulla panchina del Milan perse 3-4 contro il Sassuolo, venendo poi sostituito da Clarence Seedorf alla guida dei rossoneri.

Nwankwo Simy ha trovato il gol in entrambe le sfide casalinghe disputate contro la Juventus in Serie A: con la maglia del Crotone nell’aprile 2018 e nell’ottobre 2020 (tutte e due le partite sono terminate 1-1).

Giorgio Chiellini della Juventus potrebbe diventare il primo difensore nella storia della Serie A ad andare a segno in ciascuno dei sette giorni della settimana (attualmente è a quota sei, insieme a Bremer, Robin Gosens e Giacinto Facchetti).

Álvaro Morata ha segnato otto reti in 17 sfide di Serie A contro squadre neopromosse: in particolare sei di queste reti sono arrivate proprio in gare fuori casa - in trasferta ha infatti trovato il gol nelle ultime tre partite contro squadre proveniente dalla Serie B.

