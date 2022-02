Salernitana-Milan completa il sabato della 26esima giornata di Serie A 2021-22. I granata di Davide Nicola , all'esordio in panchina dopo essere subentrato a Colantuono in settimana, affrontano i rossoneri di Stefano Pioli che domenica scorsa, grazie al successo per 1-0 sulla Sampdoria a San Siro , hanno conquistato la vetta solitaria della classifica a +1 sull'Inter con i nerazzurri che tuttavia hanno ancora una partita da recuperare. La sfida d'andata al Meazza finì 2-0 per il Milan (reti di Kessié e Saelemaekers). L'ultimo confronto tra le due squadre all'Arechi in Serie A risale alla stagione 1998-99: finì 2-1 per il Diavolo che andò a segno con Bierhoff (68') e Leonardo (86'), ai campani non bastò le rete di Breda all'88'. Arbitra l'incontro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, calcio d'inizio alle ore 20.45.