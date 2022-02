Dopo il sorpasso sull'Inter nell'ultimo weekend, il Milan di Stefano Pioli mette nel mirino la Salernitana. Il match contro la squadra di Nicola è in programma sabato alle 20:45. Ecco le parole dell'allenatore rossonero:

"Ci sono più incognite del solito, la Salernitana ha cambiato dieci giocatori e allenatore rispetto all'andata. Abbiamo avuto una settimana più incentrata sulle nostre situazioni perché il cambio in panchina ci impedisce di capire come staranno in campo. Arrivano comunque da due risultati positivi, sarà una partita da affrontare con grande determinazione e concentrazione. Nei miei giocatori vedo molta positività e molta fiducia. Sappiamo che la stagione è lunga e che dobbiamo spingere al massimo. Domani ci saranno diverse incognite, ma ci siamo preparati bene; in Italia si affrontano sempre sistemi di gioco diversi ma sappiamo come fare: conterà l'approccio e la qualità delle scelte che faremo".

Sulla classifica

"La classifica non è veritiera, perché Inter e Atalanta devono ancora recuperare le loro partite. Siamo concentrati su di noi. Le pressioni ci sono ed è un privilegio averle, significa che siamo saliti di livello e significa che anche la squadra può reggerle".

Sulla svolta nel derby

"Ogni partita ha una lettura particolare: abbiamo capito che se giochiamo con continuità e che stiamo dentro la partita con la mentalità, anche soffrendo, abbiamo le carte in regola per cercare di vincerla. Dobbiamo avere questa consapevolezza, affrontando le partite con determinazione, attenzione e fiducia mettendo in campo le nostre qualità".

Su Ibrahimovic e Rebic

"Sta sicuramente meglio, domani o domenica ricomincerà a correre e poi valuteremo la sua condizione. Non sappiamo ancora quando potrà rientrare in gruppo. Rebic sta meglio. Il minutaggio con la Samp lo ha aiutato, è entrato bene anche se gli è mancata la giocata vincente. È un giocatore molto importante per noi e ci darà il suo apporto".

Su Kessie

"L'ho visto sereno e concentrato sul lavoro come lo è sempre stato. La situazione è positiva, ma parlo di tutto il gruppo: siamo molto compatti e coesi, sappiamo che dobbiamo dare il massimo e no ci sono assolutamente problemi".

Su Lazetic

"Appena arrivati i giocatori fanno dei test. Marko ha bisogno di un lavoro personalizzato, gli serve una settimana dieci giorni per rimettersi al pari della squadra. È un ragazzo interessante, ha belle caratteristiche, ma che dobbiamo ancora scoprire totalmente".

Su Inter-Liverpool

"Credo che sia stato un risultato netto, ma solamente nel risultato; l'Inter ha dimostrato di essere molto vicina a una delle squadre più forti d'Europa. In Italia bisogna avere tante idee: la differenza economica è veramente tanta. Le inglesi sono le più forti, ma le italiane stanno crescendo bene".

