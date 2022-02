Probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All. Nicola

Ad

Squalificati: nessuno

Serie A Il Milan avrà Wefox come sponsor retro-maglia: quanto guadagnerà 14 ORE FA

Indisponibili: M. Coulibaly, Ruggeri, Schiavone

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer

Dove vedere Salernitana-Milan in tv e streaming

La sfida Salernitana-Milan verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Salernitana ha vinto solo una delle cinque sfide di Serie A contro il Milan (un 4-3 datato giugno 1948), quattro successi rossoneri completano il parziale.

Il Milan ha segnato almeno due reti in ciascuna delle cinque gare contro la Salernitana in Serie A: sono 12 i gol a bilancio, una media di 2.4 a incontro, la più alta registrata dai rossoneri contro una singola avversaria attualmente nella competizione.

Solo quattro dei 13 punti della Salernitana in questo campionato sono arrivati contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica, mentre il Milan ha guadagnato 31 punti contro squadre nella metà bassa - solo il Napoli (34) ha fatto meglio finora; più in generale, tutte le ultime nove sfide tra prima e ultima in classifica a inizio giornata sono terminate con una vittoria della capolista, l’ultima volta in cui non è successo è stata nel maggio 2016 (Verona-Juventus 2-1).

La Salernitana ha ottenuto cinque punti in cinque gare di Serie A nel 2022 (1V, 2N, 2P), una media di uno a partita, più del doppio rispetto alla media di 0.4 registrata nelle prime 18 partite di questo campionato.

Il Milan ha vinto 33 delle 46 gare esterne di Serie A sotto la gestione di Stefano Pioli, più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei da quando è stato nominato tecnico dei rossoneri il 9 ottobre 2019.

La Salernitana è con la Fiorentina la squadra che ha segnato più reti da fuori area nel 2022 in Serie A: tre, tutte su calcio di punizione diretto.

La Salernitana è la squadra che concede in media più possesso palla agli avversari in questa Serie A (appena il 38% per i campani nel torneo in corso), dall’altra parte il Milan ha vinto ben sette delle nove gare in cui ha tenuto un possesso del 56% o maggiore.

L'ultimo gol in Serie A di Franck Ribéry è arrivato proprio contro il Milan nel marzo 2021: da allora il fantasista della Salernitana ha giocato 22 partite consecutive senza andare a segno e solo una volta nei cinque grandi campionati europei ha registrato un digiuno di reti più lungo: 24 tra luglio 2020 e gennaio 2021 con la maglia della Fiorentina.

Rafael Leão è stato coinvolto in cinque delle ultime otto reti del Milan in Serie A (tre gol, due assist); tuttavia l’attaccante rossonero è rimasto a secco di gol in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro avversarie neopromosse (la sua ultima marcatura contro queste squadre risale a gennaio 2021, contro il Benevento).

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha realizzato sette gol in questa Serie A in appena nove presenze da titolare e potrebbe segnare lontano da San Siro in campionato per la prima volta dal 15 febbraio 2021, contro il Newcastle a Stamford Bridge con il Chelsea.

Fantacalcio: i consigli per la 26a giornata di Serie A

Calciomercato Romagnoli alla Lazio? Sarri lo chiama: anche Ospina sulla lista IERI A 17:55