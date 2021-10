Salernitana-Napoli, match valido per la 11a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno domenica 31 ottobre alle ore 18.

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Djuric. All. Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bogdan, Capezzi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Ruggeri

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ounas

Salernitana-Napoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Salernitana-Empoli verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Il Napoli è una delle sei squadre contro cui la Salernitana non ha mai perso in Serie A: due pareggi nei due derby campani giocati finora, nella stagione 1947/48.

Il Napoli non pareggia contro una squadra neopromossa in Serie A da agosto 2016 (2-2 contro il Pescara): da allora per i partenopei 27 vittorie e tre sconfitte - quella dei campani è già la striscia senza pareggi più lunga di sempre contro squadre neopromosse in Serie A (30 - precedentemente il record erano le 26 della Roma).

Le sole tre vittorie ottenute dalla Salernitana nei 22 precedenti contro il Napoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono arrivate tutte tra le mura amiche – l’ultima risale al novembre 2002 in Serie B.

Dopo la vittoria in rimonta sul Venezia nell’ultima giornata di campionato, la Salernitana può rimanere imbattuta in due gare di fila in Serie A per la prima volta da maggio 1999, con Francesco Oddo in panchina.

Nella sua storia in Serie A il Napoli solo una volta ha vinto 10 delle prime 11 gare stagionali di campionato (nel 2017/18) – i partenopei sono la squadra che in percentuale ha registrato più clean sheet nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (70%: 7/10).

La Salernitana è l’unica formazione di questa Serie A a non aver ancora trovato il gol nella prima mezz’ora di gioco, mentre ha subito quattro degli ultimi cinque gol in campionato in questo parziale.

La Salernitana ha subito 22 gol finora (meno del solo Spezia), solo nel campionato cadetto 1955/56 (25) i campani hanno fatto peggio nelle prime 10 partite stagionali tra Serie A e Serie B.

Franck Ribéry ha servito un assist in ciascuna delle sue ultime due gare di Serie A e può diventare il giocatore più anziano dal 2004/05 (cioè da quando Opta raccoglie questo dato) a fornire un passaggio vincente in tre presenze di fila nella competizione, superando Miroslav Klose (37 anni, 313 giorni nell’aprile 2016) - l’esterno della Salernitana avrà 38 anni e 207 giorni il 31 ottobre.

Federico Bonazzoli della Salernitana ha segnato il 90% delle proprie reti in Serie A nel corso della ripresa (9/10): nella storia della competizione, solo Simone Missiroli (100%), Berardo Frisoni (100%) Artur Ionita (93%), Giovanni Di Lorenzo (91%) e Gianfranco Bellotto (91%) hanno registrato una percentuale più alta di gol nei secondi tempi, tra i giocatori con almeno 10 marcature.

Nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area di Fabián Ruiz nei cinque maggiori campionati in questa stagione (3, come Dimitri Payet). Lo spagnolo in 10 partite di questo campionato ha già eguagliato il suo bottino di reti dell’intera stagione scorsa in Serie A.

