Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Ribéry, Djuric. All. Colantuono

Squalificati: Veseli

Indisponibili: M. Coulibaly, Ruggeri, Strandberg

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Kovalenko; Verde, Manaj, Gyasi. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bastoni, Sena, Erlic

Dove vedere Salernitana-Spezia in tv e streaming

La sfida Salerrnitana-Spezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Lo Spezia ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato contro la Salernitana (tra Serie A e B), dopo che aveva ottenuto appena un successo nelle precedenti cinque (1N, 3P).

La Salernitana può diventare la prima squadre contro cui lo Spezia trova il successo in ciascuna delle prime due sfide in Serie A – il match d’andata è terminato 2-1 a favore dei liguri, con le reti di Strelec e Kovalenko.

La Salernitana ha vinto sei delle ultime otto gare interne contro lo Spezia in Serie B (2P), anche se ha perso la più recente (1-2 nel luglio 2020).

La Salernitana (quattro punti) è la sesta squadra che ha ottenuto meno di cinque punti nelle prime 10 gare casalinghe in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (l’ultima è stata il Benevento nel 2017/18) – in caso di sconfitta contro lo Spezia eguaglierebbe il peggior rendimento in assoluto allo stesso punto della competizione (considerando tre punti da sempre): il Palermo e il Pescara nel 2016/17 (quattro).

Lo Spezia ha vinto per la prima volta tre gare consecutive in Serie A, l’ultima formazione ligure che ha ottenuto più successi di fila nella competizione è stata la Sampdoria, nel marzo 2015 (quattro).

Lo Spezia ha conquistato un punto ogni 0.96 gol segnati in questo campionato (24 reti, 25 punti), è il miglior coefficiente tra le squadre nella metà bassa della classifica – dall’altra parte, solo le genovesi Genoa (1.54) e Sampdoria (1.45) hanno un rapporto peggiore della Salernitana (1.40), considerando un punto di penalizzazione.

Salernitana e Spezia sono le due squadre che hanno segnato meno gol di testa in questa Serie A (uno entrambe) – queste sono anche le due formazioni che hanno la peggior percentuale realizzativa con questo fondamentale: 2% per i campani, 4% per i liguri.

Stefano Colantuono ha registrato sei sconfitte nelle prime sei partite interne come allenatore della Salernitana in campionato: nessun tecnico è mai arrivato a sette KO nelle prime sette panchine casalinghe con una singola squadra in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Federico Bonazzoli della Salernitana ha trovato il gol nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli e potrebbe andare a segno in almeno due presenze di fila in Serie A per la seconda volta in carriera, dopo le tre nel luglio 2020 – tutte le sue ultime cinque reti in Serie A sono però arrivate in trasferta (l’ultima marcatura in casa risale a dicembre 2020, contro l’Udinese con il Torino).

Daniele Verde è stato coinvolto in tre degli ultimi quattro gol dello Spezia in campionato (una rete, due assist) – in generale ha preso parte a sette marcature nel torneo in corso (quattro reti e tre passaggi vincenti), non ha mai fatto meglio in una singola stagione tra Serie A e Liga spagnola (sette anche nel 2020/21, sempre con lo Spezia).

