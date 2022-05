Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Ruggeri; Verdi, Djuric. All. Nicola

Ad

Squalificati: Ederson

Serie A Udinese-Spezia. pagelle: Verde domina, Deulofeu illumina 14/05/2022 A 19:08

Indisponibili: Ranieri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Beto, Santurro, Success

Dove vedere Salernitana-Udinese in tv e streaming

La sfida Salernitana-Udinese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Salernitana e Udinese non hanno mai pareggiato in Serie A; dopo due successi dei bianconeri nel 1998/99, i campani hanno vinto 1-0 la sfida di andata di questo campionato, giocata solamente un mese fa (gol di Simone Verdi nei minuti di recupero lo scorso 20 aprile).

L’Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 14 (4N, 6P).

Grazie a quattro vittorie e tre pareggi la Salernitana è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite di Serie A: l’ultima squadra neopromossa a fare meglio in Serie A è stata il Verona nel 2020, quando arrivò a quota nove.

La Salernitana ha ottenuto sette punti nelle ultime tre partite casalinghe di campionato, tanti quanti quelli conquistati nelle precedenti 12 (1V, 4N, 7P).

L’Udinese ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 11 partite nella competizione (5V, 4N).

L’Udinese ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro trasferte di campionato; i bianconeri non restano imbattuto per cinque incontri consecutivi fuori casa in Serie A da gennaio 2018.

La Salernitana è una delle due squadre insieme al Venezia che ha realizzato meno reti nel secondo tempo in questa Serie A (entrambe 18). Tuttavia, cinque degli ultimi otto della formazione campana in massima serie sono arrivati in questa frazione di gioco, compresi gli ultimi tre contro Venezia, Cagliari ed Empoli.

Quattro delle ultime cinque reti dell'Udinese in Serie A sono state realizzate dai difensori. La squadra friulana è quella che ne ha realizzati di più con giocatori che occupano questa posizione nel torneo in corso (16); i bianconeri ne hanno realizzati il doppio rispetto alla passata stagione nella massima serie (otto reti con i difensori nel 2020/21).

Simone Verdi ha segnato tre gol contro l’Udinese in Serie A e ha fatto meglio solamente contro la Sampdoria nel massimo campionato (quattro); senza i suoi ultimi cinque gol, realizzati da febbraio in avanti, la Salernitana avrebbe avuto sei punti in meno di quelli attuali.

Gerard Deulofeu miglior marcatore bianconero nel torneo in corso con 12 centri (suo record personale nei maggiori cinque campionati europei) potrebbe diventare il primo giocatore dell'Udinese a segnare almeno 13 reti in una singola stagione di Serie A da Antonio Di Natale nel 2014/15 (14).

Fantacalcio: i consigli per la 38a giornata di Serie A

Serie A Empoli-Salernitana 1-1, pagelle: Vicario supereroe, Perotti sbaglia 14/05/2022 A 15:48