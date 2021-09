Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Simy, Bonazzoli. All. Castori

Squalificati: nessuno

Serie A Mourinho: "Niente alibi. Ma ne abbiamo persa una, non 10" 18 ORE FA

Indisponibili: Aya, Capezzi, Ribéry, Ruggeri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frabotta, Ruegg, Veloso

Salernitana-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Salernitana-Verona verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Salernitana e Verona non si sono mai affrontate in Serie A e in Coppa Italia; contano però 38 precedenti in Serie B, con 11 vittorie campane, 11 pareggi e 16 successi veneti.

La Salernitana ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie B contro il Verona (1-0 nel settembre 2018 in casa): nel parziale cinque successi veneti e quattro pareggi.

Nelle ultime cinque sfide casalinghe di Serie B contro il Verona la Salernitana ha messo a segno esattamente un gol in ogni match (ultima volta con almeno due reti all’Arechi nell’agosto 1997, 2-0).

La Salernitana ha giocato una sola partita nella sua storia di mercoledì in Serie A: sconfitta 1-3 in casa contro il Cagliari nel gennaio 1999.

La Salernitana ha perso le quattro partite giocate finora in questo campionato: in Serie A non ha mai registrato cinque sconfitte di fila (in precedenza quattro anche nel 1948).

Dopo aver perso le prime quattro partite di questa Serie A, la Salernitana potrebbe diventare la seconda squadra negli ultimi 10 anni a trovare la sconfitta in tutte le prime cinque gare stagionali di campionato, dopo il Benevento nel 2017/18.

Il Verona, che ha vinto l’ultimo match di Serie A contro la Roma, non infila due successi di fila nella competizione da settembre 2020 (in quel caso uno dei due a tavolino).

Dopo una serie di sette trasferte senza sconfitte in Serie A (3V, 4N), tra ottobre 2020 e gennaio 2021, il Verona ha perso ben otto delle ultime 12 gare esterne di campionato (2V, 2N).

Il Verona è la squadra contro cui Franck Ribéry ha giocato più minuti senza mai segnare gol o servire assist da quando gioca in Serie A (296 minuti in campo).

L'attaccante del Verona Giovanni Simeone ha preso parte soltanto a due reti nelle ultime 13 sfide di Serie A contro squadre neopromosse: due reti e nessun assist.

Fantacalcio: i consigli per la 5a giornata di Serie A

Serie A Le pagelle di Verona-Roma 3-2: Caprari ex al veleno UN GIORNO FA