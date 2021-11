Sampdoria-Bologna, match valido per la 12a giornata di Serie A, è in programma domenica 7 novembre alle 15 allo stadio Ferraris di Genova.

Probabili formazioni

Ad

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Caputo, Candreva. All. D’Aversa

Serie A Bologna-Cagliari 2-0, pagelle: Arnautovic regale, si salva Cragno 01/11/2021 A 22:11

Squalificati: Adrien Silva

Indisponibili: Damsgaard, Verre, Vieira, Ihattaren

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati:

Indisponibili: Bonifazi, Kingsley, Viola, Schouten

Sampdoria-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Bologna verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

Il Bologna ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro la Sampdoria in Serie A, segnando 2.4 reti di media nel periodo; l’ultima volta che i rossoblù hanno infilato sei successi di fila contro una singola avversaria nel torneo risale al 1963 contro la SPAL.

L’ultima pareggio tra Sampdoria e Bologna in Serie A risale al gennaio 2014 (1-1 con Ballardini alla guida dei rossoblù e Mihajlovic sulla panchina dei blucerchiati); da allora, otto successi degli emiliani e quattro dei liguri.

Dopo 12 trasferte senza successi al Ferraris contro la Sampdoria in Serie A (3N, 9P), il Bologna ha vinto le ultime due gare fuori casa (entrambe con Sinisa Mihajlovic alla guida) contro i blucerchiati in campionato.

Nessuna squadra ha perso più partite della Sampdoria nelle ultime sette gare di Serie A: cinque sconfitte, al pari di Cagliari e Spezia.

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria ha subito 23 gol nelle prime 11 gare stagionali di Serie A; dopo 12 match non ha mai incassato più di 24 gol nel torneo.

Il Bologna ha guadagnato almeno 15 punti nelle prime 11 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2002/03: 19 in quel caso con Francesco Guidolin in panchina.

Il Bologna è la squadra con la differenza negativa più alta tra punti guadagnati in trasferta e quelli ottenuti in casa in questa stagione di Serie A: -11 (2 v 13).

Manolo Gabbiadini, che ha collezionato 30 presenze e sei reti in Serie A con il Bologna nel 2012/13, ha nella squadra rossoblù la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano (sei gol in otto sfide).

Il Bologna è la squadra contro cui Francesco Caputo ha preso parte a più gol in Serie A: cinque reti e un assist (in sette partite) – quattro delle sue marcature contro i rossoblù sono arrivate in gare casalinghe.

La Sampdoria è la vittima preferita di Riccardo Orsolini in Serie A: tre gol, due di questi sono arrivati nelle sue ultime due sfide contro i blucerchiati al Ferraris.

Fantacalcio: i consigli per la 12a giornata di Serie A

Serie A De Silvestri-Arnautovic, un Cagliari alla deriva finisce ko 01/11/2021 A 19:29