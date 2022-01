Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby, Gabbiadini; Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa

Squalificati: Askildsen

Indisponibili: Augello, Colley, Damsgaard, Falcone, Ihattaren, Torregrossa, Vieira

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

Squalificati: Dalbert

Indisponibili: Ladinetti, Keita, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz

Samp-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P); queste gare hanno prodotto complessivamente 20 reti, una media di quattro a incontro.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette partite in casa contro il Cagliari in Serie A: nel parziale ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi.

Il Cagliari non ha ottenuto successi in nessuna delle ultime 13 trasferte di Serie A contro squadre liguri (3N, 10P) - in questo parziale ha sempre subito gol, incassando in media 1.9 reti a partita.

La Sampdoria ha pareggiato le ultime due gare di campionato (entrambe per 1-1), l’ultima volta che ha ottenuto tre “X” di fila in Serie A risale a dicembre 2014.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime cinque gare di Serie A giocate nel giorno dell’Epifania; il suo ultimo successo il 6 gennaio è datato 2005, contro il Messina, con Daniele Arrigoni in panchina.

Il Cagliari ha perso senza segnare le ultime tre partite di campionato: solo una volta nella sua storia in Serie A ha ottenuto quattro KO consecutivi senza realizzare reti, nel settembre 2008.

Cagliari e Sampdoria sono, insieme al Verona, le squadre che hanno segnato meno reti in questo campionato con giocatori entrati a gara in corso (tutte a quota uno).

Il Cagliari è una delle cinque avversarie contro cui Fabio Quagliarella è andato in doppia cifra di reti in Serie A (10); tuttavia, l’attaccante della Sampdoria non è andato a segno in nessuna delle ultime quattro sfide contro i rossoblù in campionato e la sua ultima marcatura nella competizione risale al 3 ottobre, contro l’Udinese.

Manolo Gabbiadini va a segno da cinque partite di fila in Serie A, l’unico giocatore della Sampdoria che ha realizzato almeno una rete per più presenze consecutive nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria è stato Fabio Quagliarella, che è arrivato a 11 tra ottobre 2018 e gennaio 2019 e a sei tra maggio e settembre 2017.

La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A di João Pedro: l’attaccante del Cagliari ha realizzato sette reti contro questa avversaria nella competizione (almeno una in ciascuno degli ultimi tre confronti) e solo Luigi Riva (10) ha messo a segno più marcature contro i blucerchiati in maglia rossoblù nella competizione.

