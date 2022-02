Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Haas, Luperto, Marchizza

Sampdoria-Empoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Empoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Sampdoria è rimasta imbattuta in 10 delle 11 più recenti gare contro l’Empoli in Serie A (6V, 4N) - l’unico successo dei toscani nel parziale è un 2-1 nella loro ultima gara esterna nella competizione contro i blucerchiati, nel maggio 2019 (reti di Farias e Di Lorenzo).

Dopo aver vinto otto delle prime nove sfide interne contro l’Empoli in Serie A (1P), la Sampdoria non ha ottenuto successi in nessuna delle tre gare casalinghe più recenti contro questa avversaria nella competizione (due pareggi e una sconfitta).

L’Empoli non ha trovato il successo in sette delle ultime otto gare di Serie A allo stadio Ferraris (tra Genoa e Sampdoria) e in tre delle cinque più recenti non è andato a segno (4N, 3P).

La Sampdoria ha perso cinque delle sei partite di Serie A giocate nel 2022 (1V): i blucerchiati hanno ottenuto tre punti nel periodo, meglio solo del Bologna (uno).

Nonostante i 38 gol siano un record per l’Empoli nelle prime 25 partite disputate in una stagione di Serie A, i toscani hanno anche incassato 48 reti, non hanno mai fatto peggio allo stesso punto della competizione.

L’Empoli ha pareggiato tutte le ultime quattro trasferte di Serie A: l’ultima formazione che ha impattato più gare esterne consecutive nella competizione è stata la Lazio (sei nel marzo 2016).

Nessuna squadra ha subito meno gol della Sampdoria in questa Serie A su palla inattiva: sei reti, come Atalanta e Napoli - dall’altra parte, tutte le ultime sette marcature toscane nella competizione sono arrivate su azione.

L’Empoli è la squadra che ha concesso alle avversarie più cross su azione nella Serie A in corso (365), mentre dal punto di vista propositivo solo la Fiorentina (358) ha cercato più volte il traversone di Sampdoria (350) ed Empoli (349).

Tra le avversarie affrontate più di una volta in Serie A, l’Empoli è quella contro cui il centrocampista della Sampdoria Antonio Candreva ha la miglior media gol: una rete ogni 154 minuti (complessivamente quattro centri in sette incroci nella competizione).

Andrea Pinamonti (nove reti segnate in questo campionato) può diventare il nono diverso giocatore dell’Empoli capace di andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A, ma tra questi il primo a riuscirci prima di compiere 24 anni.

