A otto giorni esatti dall’arresto di Massimo Ferrero , per reati societari e bancarotta fraudolenta, il futuro societario della Sampdoria resta tutto da decifrare. Il titolare del trust Rosan e proprietario legale del club Gianluca Vidal negli scorsi giorni ha ammesso come non si avranno novità certe in merito al closing prima di quattro o cinque mesi , di sicuro della partita non farà parte la famiglia Garrone, che alcuni giorni fa era stata richiamata a gran voce da un gruppo di sostenitori doriani che aveva inscenato una contestazione sotto la casa del numero uno di Erg ex proprietario del club blucerchiato, chiedendo un intervento in questo situazione così particolare.

Ad

A squarciare ogni eventualità di rientro ci ha pensato il fratello dell’ex patron Edoardo, Alessandro Garrone che ha escluso categoricamente un rientro nei ranghi della Samp: “Per noi la Sampdoria è storia chiusa – ha ammesso a margine di un evento sportivo - quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto nei tredici anni in cui è stata nostra”. Frasi che chiudono a un intervento in soccorso del club, nonostante da più parti alcuni rumors riferissero di un Garrone come ‘facilitatore’ nel passaggio del club al gruppo capitanato da Gianluca Vialli.

Serie A Genoa-Sampdoria, pagelle: Gabbiadini tarantolato, male Hernani 10/12/2021 A 22:26

Mihajlovic: "Ferrero e Morandi, che risate in ospedale!"

Serie A Ferrero out, da chi riparte la Sampdoria? Tutti i possibili acquirenti 07/12/2021 A 08:10