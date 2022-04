Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Ad

Squalificati: Rincon

Serie A Genoa-Cagliari 1-0, pagelle: João Pedro non basta ai sardi 24/04/2022 A 19:19

Indisponibili: Gabbiadini

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Portanova, Ekuban; Destro. All. Blessin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden, Maksimovic, Piccoli

Sampdoria-Genoa, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Genoa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Questo sarà il derby della Lanterna numero 78 in Serie A, i precedenti vedono 18 successi del Genoa contro i 30 della Sampdoria - completano il computo 29 pareggi; i rossoblù hanno ottenuto appena una vittoria nelle ultime 11 sfide nel massimo campionato contro i blucerchiati (4N, 6P), 2-1 il 22 luglio 2020.

La Sampdoria ha vinto 3-1 la gara d’andata contro il Genoa: solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) i blucerchiati hanno sconfitto i rossoblù in entrambe le partite in una stagione di Serie A: nel 2016/2017, sempre con Marco Giampaolo in panchina.

Per la seconda volta nelle ultime sette stagioni, Sampdoria e Genoa si affronteranno in Serie A con entrambe le squadre nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata - nell’occasione precedente (il 14 dicembre 2019), i blucerchiati hanno vinto 1-0 con una rete di Manolo Gabbiadini.

Dopo aver vinto le prime due gare casalinghe in questo campionato con Marco Giampaolo in panchina, la Sampdoria ha perso tutte le tre più recenti; l’ultima volta che i blucerchiati sono stati sconfitti in più partite di fila in casa in Serie A è stata nell’aprile 2011 (cinque).

Nonostante il Genoa abbia vinto due delle ultime tre gare di campionato al Ferraris (1P), l’ultima vittoria fuori casa dei rossoblù in Serie A è datata 12 settembre 2021 (3-2 contro il Cagliari); la più recente serie più lunga di gare consecutive senza successi nella competizione risale a febbraio 2020 (21).

Nessuna squadra ha subito meno gol su palla inattiva della Sampdoria in questo campionato (appena otto) - tuttavia, tutte le cinque reti segnate dal Genoa con Blessin in panchina sono arrivate su azione.

Il Genoa è la terza squadra che ha recuperato in media più palloni in questa Serie A (64.7, dietro solo a Verona e Atalanta), ma è anche quelle che ha perso più possessi a partita (154).

Il Genoa è la squadra che l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha battuto più volte in Serie A: sette, in 14 precedenti (3N, 4P) - con un successo può diventare il tecnico con più vittorie in solitaria nei derby della Lanterna nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria (al momento è a quattro, come Gian Piero Gasperini).

Fabio Quagliarella ha realizzato tre gol nei Derby nel massimo campionato tra Sampdoria e Genoa: soltanto Adriano Bassetto (5), Giuseppe Baldini, Roberto Mancini, Diego Milito e Manolo Gabbiadini (4 ciascuno) hanno fatto meglio nella storia della stracittadina genovese in Serie A.

Mattia Destro ha segnato cinque reti contro la Sampdoria nel massimo campionato, tuttavia solo uno di questi è arrivato con la maglia del Genoa - proprio nella gara d’andata: può diventare il quinto rossoblù a trovare il gol in entrambi i derby della Lanterna in una stagione di Serie A, dopo Gianfranco Zigoni (1964/65), Roberto Pruzzo (1976/77), Diego Milito (2008/09) e Leonardo Pavoletti (2015/16).

Fantacalcio: i consigli per la 35a giornata di Serie A

Serie A Badelj all'89': 1-0 Genoa al Cagliari e salvezza tutta da giocare 24/04/2022 A 15:55