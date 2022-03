Sampdoria-Juventus, match valido per la 29a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-3 al Ferraris di Genova.

Il tabellino di Sampdoria-Juventus 1-3 (primo tempo 0-2)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (Dal 83' Conti); Thorsby, Rincon (Dal 83' Trimboli), Candreva; Sensi (Dal 66' Giovinco); Quagliarella (Dal 62' Sabiri), Caputo. Allenatore: Giampaolo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini (Dal 85' De Sciglio); Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot (Dal 76' Alex Sandro); Kean (Dal 65' Vlahovic), Morata. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Valeri di Roma 2

Gol: 23' aut. Yoshida (S), 34' rig. e 89' Morata (J), 83' Sabiri (S)

Assist: Locatelli

Ammoniti: Rabiot, Pellegrini

Note: al 74' Szczesny (J) ha respinto un rigore a Candreva (S)

Alvaro Morata, Sampdoria-Juventus Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

22' - Primo tiro del match. Gran conclusione di mezzo esterno di CANDREVA, bravo Szcesny a volare e respingere.

23'- GOL! GOL DELLA JUVENTUS. Autorete di Yoshida. Ripartenza bianconera, Morata dentro per Cuadrado, che crossa basso e dentro per Kean. Yoshida devia nella propria porta per anticipare. 0-1.

31' - Male Cuadrado, palla a AUGELLO, che mette dentro per SENSI. Bel mancino sul primo palo rasoterra, ma SZCZESNY ancora molto reattivo. Respinge il polacco.

33' - RIGORE PER LA JUVENTUS. Gran lancio di Locatelli per Kean, che controlla, si gira e viene steso da Colley. Valeri concede il penalty.

34' - GOL! RIGORE PERFETTO DI MORATA. Spiazzato Falcone. 0-2 Juventus.

58' - Bravo FALCONE in uscita. Grande scambio Morata-Locatelli, imbucata del 27 per KEAN, fermato in uscita da Falcone.

64' - OCCASIONE SAMP. Da corner di Candreva, palla respinta, si coordina CAPUTO che calcia potente, ma fuori.

74' - SZCZESNY para il rigore a Candreva. Rigore concesso per un fallo di mani di Rabiot.

76' - Chance per VLAHOVIC, che lanciato in profonditá, resiste a Yoshida, ma calcia debolmente. Bravo FALCONE.

83' - GOL! GOL DELLA SAMPDORIA. Segna SABIRI. Punizione di destro, deviata dalla barriera, che beffa Szczesny. 1-2.

