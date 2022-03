Massimiliano Allegri ha presentato Sampdoria-Juventus , gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova nell'abituale conferenza stampa di rito della vigilia. Ecco gli stralci più significativi, come di consueto:

Tridente

“Devo decidere perché qualcuno ha bisogno di riposare. Sta mattina quando segnavo i convocati dicevo che sembravano troppi, Cuadrado è a posto, De Sciglio e Alex Sandro sono rientrati. Domenica Chiellini se tutto va bene sarà con la squadra, Bernardeschi rientrerà”.

Danilo, De Sciglio e Alex Sandro

“No domani (Danilo, ndr) giocherà, tra l'altro se non sbaglio dovrebbe fare 100 presenze con la Juventus. De Sciglio si è messo a disposizione, Alex Sandro sta meglio ma non ho ancora deciso”.

Dybala

"Paulo meglio, anche lui come Bonucci potrebbe tornare disponibile per la Champions. Però adesso dobbiamo pensare alla Sampdoria, poi domenica quando ci ritroveremo valuteremo".

Vlahovic

"Sono contento, non era semplice arrivare alla Juventus e giocare ogni tre giorni dove carichi fisici ma soprattutto mentali sono diversi visto che devi vincere ogni partita. Sta lavorando bene, deve migliorare come tutti. Ci ho parlato anche ieri, gli ho detto che deve essere più pulito nel gioco per sprecare meno energia fischi e alzare il suo livello di qualità tecnica. C'è un buono spirito in generale, siccome però il calcio si gioca su un filo... Come successo l'altra sera fra Real Madrid e PSG, bisogna essere bravi a gestire l'imprevisto. In questo momento non abbiamo fatto niente, i conti speriamo di farli il 28 maggio. Sul riposo devo decidere domani".

