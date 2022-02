La Sampdoria perde Manolo Gabbiadini per la stagione, ora è ufficiale. "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro - fa sapere la Sampdoria sul suo sito ufficiale - hanno intanto confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo".

Per sostituire Gabbiadini, la Sampdoria ha definito tutti i dettagli relativi all'ingaggio di Giovinco : il calciatore 35enne è atteso oggi in città, domani le visite mediche.

