Massimo Ferrero, ma l’imprenditore romano in carcere dopo Da tre giorni non è più il presidente della Sampdoria,, ma l’imprenditore romano in carcere dopo l’arresto di lunedì scorso con l'accusa di bancarotta fraudolenta ed altri reati societari , ha voluto comunque mandare un messaggio a giocatori e staff blucerchiati alla vigilia del delicatissimo derby della Lanterna contro il Genoa di Andriy Shevchenko.

Forza ragazzi mi fido di voi

Ad

Queste le parole che Ferrero ha voluto inviare attraverso i propri legali Pina Tenga e Luca Ponti, alla vigilia della stracittadina e degli impegni di campionato che vedranno la formazione blucerchiata da qui alla sosta natalizia affrontare Genoa, Torino (in Coppa Italia), Venezia e Roma. Ferrero ha espresso anche il proprio allarme per le conseguenze che il suo arresto può provocare per il futuro della squadra, oltre che delle sue varie attività imprenditoriali.

Serie A Genoa-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche 10 ORE FA

Ricorso inoltrato

Intanto, i legali di Ferrero, hanno presentato il ricorso al Tribunale del riesame in merito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Paola , su richiesta della Procura, a carico del produttore cinematografico e patron dimissionario del sodalizio blucerchiato. Il ricorso, come hanno fatto sapere gli avvocati Pina Tenga e Luca Ponti, è stato inoltrato al Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha competenza sull'intero Distretto di Corte d'appello, comprendente i circondari, oltre che del capoluogo della Calabria, di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. I giudici del riesame si pronunceranno sul ricorso nei prossimi giorni.

Roberto D'Aversa insieme ad Antonio Candreva, uno dei leader della Sampdoria, Serie A 2021-22, Getty Images Credit Foto Getty Images

D’Aversa: "Stima professionale e umana per Ferrero, orgoglioso di allenare la Samp"

Alla vigilia del derby anche Roberto D’Aversa, nella conferenza stampa di vigilia, ha voluto esprimere un pensiero nei confronti di Ferrero e della settimana assolutamente anomala e pesante che ha vissuto la Sampdoria.

In questo momento sembra tutto nero ma c’è la volontà da parte mia è di vedere le cose a colori. La prima riflessione è al presidente Massimo Ferrero, per cui provo stima professionale e umana, e spero che questa situazione si risolva velocemente. La seconda la voglio fare per la Sampdoria, inteso come club. In questi giorni stanno dimostrando compattezza e di questo sono davvero orgoglioso di essere allenatore della Sampdoria. La terza è per la squadra. Sappiamo l’importanza del derby, partita che non va giocata ma vinta. Dobbiamo andare in campo con la determinazione di essere protagonisti. Abbiamo. una grande opportunità, entrare nella storia del club vincendo il derby. L’ultima è per tifosi. Ci sarà bisogno di unità e nei colori. Non solo per le strade ma anche allo stadio. Siamo nella burrasca ma ognuno deve prendere un remo. E’ un momento difficile, ne usciremo insieme e dobbiamo iniziare vincendo il derby”.

Mihajlovic: "Ferrero e Morandi, che risate in ospedale!"

Serie A Ibra: "Pallone d'Oro? Non so perché non me l'hanno mai dato" 8 ORE FA