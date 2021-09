Dopo le 7 partite andate in scena nella giornata di martedì e mercoledì, la quinta giornata di Serie A si completa questa sera con gli ultimi 3 impegni fra cui spicca la sfida di Marassi, fra Sampdoria e Napoli (qui la DIRETTA SCRITTA ) che potrebbe permettere alla squadra di Spalletti di riappropriarsi, con una vittoria, del primo posto solitario in classifica. Andiamo a vedere le scelte degli allenatori per questa sfida.