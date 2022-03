Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Indisponibili: Spinazzola

Sampdoria-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Sampdoria e Roma hanno pareggiato nell’ultima sfida di campionato (1-1 lo scorso 22 dicembre); i blucerchiati potrebbero rimanere imbattuti contro i giallorossi sia all’andata che al ritorno in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2017/18 (un pareggio interno e una vittoria all’Olimpico, sotto la guida proprio di Marco Giampaolo).

La Sampdoria è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide casalinghe di Serie A contro la Roma (5V, 5N, 2P) e nelle ultime due gare al Ferraris contro i giallorossi non ha subito gol: potrebbe registrare tre clean sheet casalinghi di fila contro i capitolini per la prima volta dalla striscia di quattro compresa tra il 1985 e il 1987.

Tra le squadre attualmente presenti in Serie A, la Sampdoria è quella che attende da più partite il pareggio: nelle ultime 11 gare per i blucerchiati tre vittorie e otto sconfitte.

La Sampdoria viaggia a una media punti di 1.13 con Marco Giampaolo in panchina, superiore allo 0.91 registrata con Roberto D’Aversa nella prima parte di questo campionato: da quando è tornato il tecnico originario di Bellinzona, la formazione blucerchiata ha raccolto nove punti in otto giornate, (al pari di Atalanta e Cagliari), ben sei squadre hanno fatto peggio.

La Roma è imbattuta da nove giornate di Serie A (5V, 4N) e ha vinto in tre delle ultime quattro: la formazione giallorossa non colleziona almeno 10 gare di fila di uno stesso campionato senza perdere dal finale della stagione 2015/16 (17 in quel caso, con Spalletti in panchina).

Anche contro la Lazio, la Roma ha segnato un gol su sviluppo di calcio d’angolo: la squadra giallorossa, primatista nella statistica nel campionato in corso, è arrivata a 11 reti realizzate su sviluppo di corner, a un solo gol di distanza dal suo record in un singola stagione di Serie A da quando Opta (2004/05) raccoglie questo dato (12 reti nel 2009/10).

Da quando è tornato Giampaolo, la Sampdoria ha la terza miglior percentuale realizzativa della Serie A (14.3%, dietro solo a Verona e Juventus nel parziale): nella precedente parte di campionato era ottava in questa classifica, con 11.4%.

Tammy Abraham (15 reti in questo torneo) è a un solo gol di distanza dal raggiungere Gerald "Gerry" Hitchens come miglior marcatore inglese in un singolo campionato di Serie A (16 gol nel 1961/62 con la maglia dell’Inter). L’ex Chelsea, con i suoi 23 gol stagionali, è l’inglese che ha messo a segno più reti in tutte le competizioni tra chi gioca in squadre dei maggiori cinque campionati europei 21/22.

Tra i giocatori nella loro prima assoluta stagione di Serie A, solo due giocatori hanno segnato più di Tammy Abraham (15 gol) con la maglia della Roma: Rodolfo Volk (21 nel 1929/30) e Pedro Manfredini (16 reti nel 1959/60).

Francesco Caputo (nove gol) è a una sola rete di distanza dal raggiungere la doppia cifra di marcature in Serie A per la quarta stagione consecutiva: dal 2018/19 ad oggi solo Ciro Immobile finora ci è riuscito in Serie A, ma Caputo potrebbe essere il solo a raggiungere questa cifra con tre squadre diverse (Empoli, Sassuolo, Sampdoria).

Fantacalcio: i consigli per la 31a giornata di Serie A

