Sampdoria ko a sorpresa 2-1 nei confronti dei granata. Si capisce sin dal fischio d'inizio chi delle due ha più bisogno dei tre punti e infatti la squadra di Davide Nicola trafigge i padroni di casa per due volte nei primi sei minuti, con Fazio su calcio d'angolo ed Ederson in contropiede. I giocatori della Sampdoria si presentano in campo mentalmente con un quarto d'ora di ritardo, Ciccio Caputo suona la sveglia ma nel secondo tempo la porta avversaria è un fortino. O meglio, i padroni di casa non vedono mai lo specchio se non con il loro numero 10, mentre i granata - privi di gioco nei secondi 45 minuti - pensano solo a difendersi. La Salernitana Il rilancio della Salernitana nella disperata rimonta verso la salvezza arriva incredibilmente al Marassi, con lanei confronti dei granata. Si capisce sin dal fischio d'inizio chi delle due ha più bisogno dei tre punti e infatti la squadra di Davide Nicola trafigge i padroni di casa per due volte nei primi sei minuti, con Fazio su calcio d'angolo ed Ederson in contropiede. I giocatori della Sampdoria si presentano in campo mentalmente con un quarto d'ora di ritardo,Caputo suona la sveglia ma nel secondo tempo la porta avversaria è un fortino. O meglio, i padroni di casa non vedono mai lo specchio se non con il loro numero 10, mentre i granata - privi di gioco nei secondi 45 minuti - pensano solo a difendersi. La Salernitana non vinceva da gennaio contro il Verona , ricuce il distacco sulla penultima e affronterà i recuperi con il morale alle stelle; mentre con questa sconfitta la strada si complica per la formazione di Giampaolo, che dall'alto del 16° posto non può restare tranquilla. I tifosi lo sanno, per questo sommergono di fischi i blucerchiati nel cammino verso gli spogliatoi.

IL TABELLINO

SAMPDORIA - SALERNITANA 1-2 (primo tempo: 1-2)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (45’ Augello); Candreva, Rincon (86' Damsgaard), Thorsby (63’ Ekdal); Sensi; Quagliarella (63’ Sabiri), Caputo. All. Marco Giampaolo

SALERNITANA (3-5-2): Sepe (70’ Belec); Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson (65’ Kastanos), Bohinen, L. Coulibaly, Ranieri (87' Gagliolo); Bonazzoli (65’ Ribery), Djuric (87' Mikael). All. Davide Nicola

ARBITRO: Paolo Valeri

GOL: 4’ Fazio (SAL), 6’ Ederson (SAL), 32’ Caputo (SAM)

ASSIST: Mazzocchi (SAL, Fazio)

AMMONITI: Djuric (SAL), Sepe (SAL), Bonazzoli (SAL), Bohinen (SAL), Ribery (SAL), Mazzocchi (SAL), Ranieri (SAL), Sensi (SAM)

ESPULSI: -

NOTE: Recupero (2’ primo tempo, 6' secondo tempo)

Federico Fazio in gol (Sampdoria-Salernitana) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti

4° - GOOOOLLL!!!! FAZIO!!! LA SALERNITANA SBLOCCA SUBITO LA PARTITA!! Al primo calcio d'angolo dell'incontro, il difensore granata svetta di testa e la mette alla sinistra di Audero. Assist di Mazzocchi.

6° - ALTRO GOOOOLLL, INCREDIBILE 2-0 SALERNITANAA!!! EDERSON RADDOPPIA!! Contropiede dei granata, Ederson è liberissimo e si trova in area a tu per tu con Audero. L'estremo difensore la tocca ma non basta, la palla si insacca per la seconda volta in tre minuti!

32° - GOOOOLLL!!! CAPUTOOO RIAPRE LA PARTITA!!! 1-2! Manovra offensiva della Samp, l'attaccante numero 10 blucerchiato sfrutta un rimpallo a suo favore e batte il portiere!

37° - Ancora caos nell'area di rigore della Salernitana, Quagliarella non trova l'attimo giusto per ferire! Si salvano i granata da un possibile pareggio dopo essere stati davanti praticamente per tutto l'incontro.

57° - SALERNITANA VICINISSIMA AL 3-1!!! Ederson a porta vuota, Colley salva il risultato intercettando in calcio d'angolo! Ma si alza la bandierina.

MVP

EDERSON (Salernitana): la difesa blucerchiata quasi se ne frega di lui, lasciandolo tutto solo prima nel contropiede che porta al raddoppio, poi nella ripresa quando Colley ci mette una pezza per evitare il 3-1. Primo gol in Serie A, diventerà l'asso nella manica verso una disperata salvezza?

Fantacalcio

Promosso

Federico Fazio (Salernitana): chi ha scommesso su di lui nel mercato di riparazione aspettava soltanto questo momento, un suo gol di testa, in una giornata in cui sarebbe stato schierabile. Come far sbroccare l'avversario.

Bocciato

Emil AUDERO (Sampdoria): i suoi fantallenatori speravano sicuramente nella porta inviolata contro la ultima in classifica. Chissà come l’avranno presa quando hanno visto il -2 al sesto minuto...

