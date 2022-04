Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, Gabbiadini, Giovinco

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Obi; Verdi, Djuric. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: M. Coulibaly, Mousset, Perotti, Ruggeri

Sampdoria-Salernitana, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Salernitana verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Nessun pareggio in cinque sfide tra Sampdoria e Salernitana in Serie A: tre successi dei blucerchiati (incluso quello del match d’andata dello scorso 21 novembre per 2-0) e due vittorie per i granata.

La Sampdoria ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro la Salernitana in Serie A: 6-3 il 9 maggio 1948 e 1-0 l’8 novembre 1998 grazie al gol di Ariel Ortega.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, la Sampdoria ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro la Salernitana, mantenendo la porta inviolata nelle quattro più recenti. L’ultima rete dei campani risale al 13 gennaio 2002 al Ferraris in Serie B (sconfitta 1-2, ma rete dell’iniziale vantaggio di Fabio Vignaroli).

Nessuna squadra ha perso più match della Sampdoria nel 2022 nei maggiori cinque campionati europei (10 su 13: 3V), esattamente come l’Everton e il Maiorca.

La Sampdoria non ha segnato nelle ultime due partite contro Roma e Bologna: i blucerchiati potrebbero restare a secco di gol in tre match consecutivi di Serie A per la prima volta dal maggio 2016, con Vincenzo Montella alla guida.

La Sampdoria ha vinto cinque delle ultime sette gare contro formazioni neopromosse in Serie A (2N), mantenendo ben cinque volte la porta inviolata nel periodo.

Nessuna squadra ha guadagnato meno punti della Salernitana in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 16, come il Greuther Fürth; solo il Norwich (20) invece ha segnato meno dei granata (23).

Francesco Caputo (nove gol) è a una sola rete di distanza dal raggiungere la doppia cifra di marcature in Serie A per la quarta stagione consecutiva: dal 2018/19 ad oggi solo Ciro Immobile finora ci è riuscito in Serie A.

Francesco Caputo ha preso parte a 20 gol in 20 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (16 reti e quattro assist), incluse le sue due doppiette con la maglia della Sampdoria in questo campionato (v Empoli e Venezia).

La Sampdoria è la vittima preferita di Simone Verdi in Serie A: quattro gol (nessuno di questi però al Ferraris). A partire dal suo primo match con la Salernitana nel torneo il 7 febbraio, il classe ’92 è il giocatore granata con più tiri totali (18), più dribbling riusciti (15) e più cross totali (42).

