Una bellissima Sampdoria batte 4-0 il Sassuolo a Marassi e conquista tre punti meritati e molto preziosi in ottica salvezza. I blucerchiati, trascinati da Sensi e Candreva, partono a mille e ipotecano il successo fin dai primi minuti resistendo poi alle folate dei neroverdi, oggi in una giornata non particolarmente brillante. Di Caputo (5'), Sensi (7'), Conti (63') e Candreva (rigore con cucchiaio al 91') le reti del trionfo della formazione allenata da Giampaolo che così festeggia nel migliore dei modi il ritorno a Marassi. Unica nota stonata in casa Samp l'infortunio di Gabbiadini, costretto a lasciare il campo al 36' per un problema al ginocchio sinistro.

Il tabellino

SAMPDORIA-SASSUOLO 4-0

SAMPDORIA (4-3-1-2) - Falcone; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru (75' Augello); Candreva, Rincon (75' Ronaldo Vieira), Thorsby; Sensi; Caputo, Gabbiadini (36' Supriaha, 59' Conti)). All.: Giampaolo.

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (60' Harroui), Maxime Lopez (73' Matheus Henrique); Berardi (84' Ceide), Raspadori, Traore (60' Defrel); Scamacca. All.: Dionisi.

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

GOL: 5' Caputo (SAM), 7' Sensi (SAM), 63' Conti (SAM), 91' rig. Candreva (SAM).

ASSIST: Candreva (SAM, 1-0), Candreva (SAM, 3-0).

AMMONITI: Candreva, Falcone (SAM), Raspadori, Scamacca (SAS).

NOTE - Recupero 4'+4'.

Stefano Sensi esulta dopo il gol - Sampdoria-Sassuolo - Serie 2021-22 Credit Foto Imago

La cronaca in 8 momenti chiave

5' GOOOOOLLLLL DELLA SAMPDORIA! CAPUTO! 1-0! Su schema da corner, Candreva crossa a centro area e pesca sul secondo palo Caputo che colpisce di piatto destro al volo e trafigge Consigi. Che gol! Assist di Candreva.

7' GOOOOOLLLLL DELLA SAMPDORIA! SENSI! 2-0! Bereszynski dalla destra, cross a centro area per la torre di Thorsby che favorisce il sinistro di Gabbiadini: Consigli non trattiene, Sensi si avventa sulla respinta e insacca con il sinistro da due passi. Che partenza della Samp! Incredibile a Marassi.

15' SASSUOLO VICINO AL GOL! Grande azione dei neroverdi: su cross dalla sinistra di Kyriakopoulos incornata di Ferrari che esalta Falcone, sulla respinta si avventa Berardi che calcia col destro di prima intenzione e trova l'opposizione di Thorsby.

46' pt. FALCONE SALVA LA SAMP! Berardi scappa in contropiede e allarga per Raspadori, destro rasoterra in diagonale e ottima risposta del portiere blucerchiato che respinge con i piedi.

49' SAMP VICINA AL 3-0! Caputo in profondità per Sensi che vede Candreva libero al limite dell'area: controllo e destro secco, palla che sfiora l'incrocio dei pali.

63' GOOOOOLLLLL DELLA SAMPDORIA! CONTI! 3-0! Candreva scodella a centro area una punizione dalla trequarti sinistra, traiettoria perfetta sul secondo palo dove Conti - tutto solo - insacca con un gran destro al volo sotto la traversa. Assist di Candreva e Samp che vola!

66' PARATONA DI FALCONE! Il portiere della Sampdoria vola e toglie dall'incrocio una punizione dal limite di Berardi che era diretta all'incrocio dei pali.

91' GOOOOOLLLL DI CANDREVA! 4-0! Consigli stende in area Caputo e Maresca indica il dischetto senza esitazione. Penalty trasformato con il cucchiaio da Candreva: Consigli spiazzato e la festa per la Samp è completa.

MVP

Stefano SENSI 8 - Insieme a Candreva è il migliore in campo. Trova subito il gol da opportunista, galleggia sulla trequarti e incanta con diverse giocate che aprono il campo. Sembra che giochi in questa squadra da sempre. Impatto super.

Fantacalcio

Promosso

Antonio CANDREVA - Due assist e un gol su rigore (con tanto di cucchiaio). Meglio di così è dura...

Bocciato

Andrea CONSIGLI - Incassa 4 gol e sul primo appare decisamente rivedibile. I Fantallenatori che hanno deciso di schierarlo non staranno certo passando ore serene.

