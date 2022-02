Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Magnani, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: Ekdal

Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Quagliarella, Vieira, Yoshida

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Squalificati: Rogerio

Indisponibili: Djuricic, Matheus Henrique, Obiang

Sampdoria-Sassuolo, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

l Sassuolo è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare di campionato contro la Sampdoria (6V, 3N) e in sei di questi incontri ha tenuto la porta inviolata.

La sfida tra Sampdoria e Sassuolo è quella che ha visto in percentuale più pareggi per 0-0 a partire dagli anni 2000 in Serie A, considerando tutte le formazioni che si sono affrontate in più di 15 occasioni nel periodo; infatti, il 29% dei loro precedenti sono terminati con questo punteggio (5 su 17) – tra cui la gara d’andata.

Tra le squadre affrontate in più di sei occasioni in casa in Serie A, il Sassuolo è quella contro cui la Sampdoria ha ottenuto meno successi: appena uno in otto precedenti al Ferraris, a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte.

La Sampdoria ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato (tre con Roberto D’Aversa in panchina e l’ultima con Marco Giampaolo), l’ultima volta che ha fatto peggio in Serie A è stata nel novembre 2012 (sette sconfitte di fila).

Il Sassuolo ha pareggiato sei incontri di Serie A da inizio novembre (3V, 3P), più di ogni altra squadra nel periodo; in aggiunta, i neroverdi hanno trovato appena un successo nelle ultime sei partite di campionato (3N, 2P).

Il Sassuolo è la squadra che ha ottenuto in percentuale meno punti in questo campionato contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica: solo 14 dei suoi 29 sono arrivati infatti contro queste squadre (il 48%).

La Sampdoria è la formazione che ha realizzato meno gol con i giocatori entrati a gara in corso in questa Serie A: appena una rete segnata con i subentrati, Nicola Murru a novembre contro il Verona.

Esclusi gli autogol, Manolo Gabbiadini ha preso parte a sette degli ultimi otto gol della Sampdoria in campionato (sei reti, un assist) – cinque di queste partecipazioni attive sono arrivate nel corso dei primi 20 minuti di gioco.

Francesco Caputo, che ha realizzato 32 dei suoi 54 gol in Serie A con la maglia del Sassuolo, ha segnato appena cinque reti in questo campionato, meno della metà rispetto alle precedenti tre stagioni nella competizione dopo lo stesso numero di presenze (23).

Domenico Berardi ha all’attivo otto reti in 11 sfide di Serie A contro la Sampdoria, tra cui la sua prima tripletta nella competizione (nel novembre 2013 allo stadio Ferraris); solo contro Milan (10) e Lazio (nove) ha realizzato più gol nel massimo campionato.

