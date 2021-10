Sampdoria-Spezia, match valido per la 9a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Ferraris di Genova venerdí 22 ottobre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

Squalificati: Thorsby

Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Vieira

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Salcedo, Gyasi; Nzola. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Agudelo, Amian, Bourabia, Colley, Erlic, Kiwior, Nguiamba, Reca, Sala, Sena

Sampdoria-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Spezia verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

Lo Spezia ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle due sfide contro la Sampdoria nello scorso campionato: gli aquilotti contano più partite senza sconfitte in Serie A solamente contro il Cagliari (1V, 2N).

La Sampdoria ha pareggiato gli ultimi due derby liguri di campionato da squadra ospitante e non arriva a tre pareggi di fila in Serie A dal 1956.

La Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato (1N) e nel periodo ha sempre subito almeno tre gol: l’ultima squadra a concedere più di due reti per cinque gare di fila è stata il Palermo nel 2017 (cinque).

La Sampdoria ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di campionato (nove nel parziale): solamente nel 2004 e nel 2006 i blucerchiati sono arrivati a quattro gare interne di fila con almeno due reti incassate in Serie A.

Lo Spezia ha vinto l’ultima partita di campionato, contro la Salernitana, e non ottiene due successi di fila in Serie A dallo scorso febbraio.

Lo Spezia ha vinto solamente una delle ultime 12 trasferte di Serie A (3N, 8P), mentre nelle prime 11 giocate nella competizione aveva ottenuto ben quattro successi (3N, 4P).

Lo Spezia ha schierato giocatori per un’età media di 24 anni e 170 giorni (inclusi i subentrati), la più bassa in questo campionato, mentre la Sampdoria, 28 anni e 338 giorni, ha la seconda età media più alta (più bassa solo della Lazio).

Doppio derby per l’allenatore dello Spezia Thiago Motta che, da giocatore, con la maglia del Genoa ha affrontato due volte la Sampdoria in Serie A, vincendo in entrambe le occasioni, mentre da allenatore ha perso l’unico derby della Lanterna disputato (0-1 nel dicembre 2019).

Lo Spezia è una delle tre squadre contro cui Francesco Caputo ha segnato sia all’andata che al ritorno nello scorso campionato: l’attaccante della Sampdoria, nel 2020/21 in forza al Sassuolo, è andato in rete in due gare contro Bologna e Crotone oltre che contro gli aquilotti.

Nell’ultima partita di campionato, Viktor Kovalenko ha realizzato un gol e fornito un assist vincente, secondo giocatore dello Spezia a riuscirci in Serie A dopo Martin Erlic nello scorso aprile – l’ultimo giocatore degli aquilotti a segnare in due gare di fila nella competizione è stato Daniele Verde, sempre ad aprile.

