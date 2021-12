Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Candreva, Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Damsgaard, Torregrossa, Vieira

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fiordilino, Okereke, Vacca

Sampdoria-Venezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Venezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Venezia non batte la Sampdoria in Serie A dal dicembre 1962 (unica gara dagli anni ’50 in avanti giocata a dicembre nel massimo campionato tra le due squadre): il 2-0 per i veneti fu firmato dalle reti di Stivanello e Raffin. Da allora due vittorie blucerchiate e un pareggio.

L’ultima sfida in ordine di tempo tra queste due squadre in Serie A risale all’11 aprile 1999, quando la Sampdoria di Luciano Spalletti si impose al Ferraris sul Venezia di Walter Novellino per 2-1: Montella su rigore, Valtolina per i lagunari e gol vittoria di Marco Antonio Lemos Tozzi, meglio noto come “Caté” (il suo unico centro in Serie A).

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime cinque gare di massimo campionato (2P), un successo in più di quanti ottenuti nelle prime 12 giornate della gestione D’Aversa.

Il Venezia non ha vinto in nessuna delle ultime quattro giornate di campionato (un pareggio e tre sconfitte) e in questa stagione di Serie A non è ancora rimasto per cinque gare di fila senza successi.

Problemi difensivi per entrambe: la Sampdoria con 33 gol subiti nelle prime 17 giornate ha registrato il suo peggior dato a questo punto di un torneo di Serie A, il Venezia ne ha incassati 30 ed era dal 1949/50 (55 in quel caso) che non subiva così tante reti a questo punto della stagione.

La Sampdoria è la squadra che ha beneficiato di più autogol a favore in questo campionato (quattro, considerando anche quello nel derby di Genova), mentre solo l’Empoli (tre) ha registrato più autoreti del Venezia (due, entrambe di Henry su sviluppo di corner).

La Sampdoria è la squadra che ha collezionato più cross su azione (261) in questo campionato, 121 di questi effettuati da Candreva (leader della classifica in Serie A, almeno il doppio di qualsiasi altro); il Venezia ha subito solo tre gol con cross dalle fasce, uno dei quali però proprio nell’ultima partita contro la Juventus.

Francesco Caputo, in gol nell’ultimo turno, ha partecipato a 10 gol (otto reti, due assist) nelle ultime sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A e in particolare è andato a segno in tutte le ultime tre in casa contro squadre provenienti dalla B.

Manolo Gabbiadini ha segnato in tutte le ultime tre presenze di Serie A e non è mai arrivato in carriera a quattro gare di fila in gol nei maggiori cinque campionati europei con una singola maglia.

Prima di Mattia Aramu, l’ultimo centrocampista del Venezia in grado di segnare almeno cinque gol in un girone d’andata di Serie A è stato Ferruccio Mazzola (sei reti nel 1966/67).

