Sampdoria-Verona, match valido per la 14a giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 27 novembre alle ore 15.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Candreva, Quagliarella, Caputo. All. Roberto D’Aversa

Squalificati:

Indisponibili: Depaoli, Damsgaard, Vieira, Ihattaren, Torregrossa

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Igor Tudor

Squalificati:

Indisponibili: Frabotta.

Samp-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto otto delle ultime 11 partite contro il Verona in Serie A (2N, 1P), tanti successi quanti nei precedenti 30 incontri (13N, 9P) - inoltre i blucerchiati hanno ottenuto tre vittorie consecutive contro i gialloblù, già propria striscia record in questa sfida.

La Sampdoria non perde in casa contro il Verona in Serie A dal 1972, da allora per i blucerchiati 13 vittorie e sei pareggi - in generale nell’era dei tre punti a vittoria i liguri hanno ottenuto 17 punti sui 21 disponibili in casa contro i gialloblù, per una media punti di 2.4, la più alta contro squadre affrontate almeno sette volte nel periodo.

Con Roberto D’Aversa in panchina, la Sampdoria (vittoriosa a Salerno) non ha ancora vinto due gare consecutive in questo campionato: i blucerchiati hanno però raccolto sei punti nelle ultime cinque giornate (2V), tanti quanti quelli guadagnati nelle prime otto di questa Serie A (1V, 3N).

La Sampdoria ha perso le ultime due partite casalinghe in Serie A e non arriva a tre sconfitte interne di fila in una singola stagione dal settembre 2013, con Delio Rossi in panchina.

Dall’arrivo di Igor Tudor sulla panchina veneta, il Verona ha raccolto 19 punti in 10 gare (sarebbe sesto in classifica), ha perso una sola partita (nessuna squadra ha fatto meglio) e ha segnato 24 gol (miglior attacco nel parziale insieme all’Atalanta).

Il Verona non vince in trasferta in Serie A dallo scorso aprile (2-0 v Cagliari), e in questo periodo ha conquistato solo cinque punti in 10 gare esterne - tuttavia, con Igor Tudor alla guida i gialloblù hanno perso solo una trasferta su cinque (3-2 contro il Milan in ottobre).

La Sampdoria è la formazione che ha segnato meno reti con i suoi attaccanti di ruolo in questo campionato (solo quattro finora), il Verona ne ha segnati 15 con gli attaccanti (meno solo dell’Inter, prima a 17 in questa classifica).

La Sampdoria ha una media punti di 1.3 a partita e una percentuale di vittorie del 33% nelle sei gare di questa Serie A con sia Fabio Quagliarella che Francesco Caputo insieme nella formazione titolare, dati che scendono allo 0.6 e al 14% senza almeno uno dei due dal 1’ (sette partite).

Fabio Quagliarella (tre gol nelle ultime tre sfide di A contro il Verona) è il giocatore più anziano ad aver fornito almeno tre assist nei maggiori cinque campionati europei 2021/22: non arriva ad almeno quattro passaggi vincenti in un singolo campionato di Serie A dal 2018/19 (otto in quel caso).

Gianluca Caprari ha giocato 73 partite di Serie A con la Sampdoria tra il 2017 e il 2020 (è la squadra con cui conta più presenze in A), segnando 14 reti; il giocatore del Verona ha anche realizzato due gol contro i blucerchiati nel massimo campionato, incluso il suo primo nella competizione nel settembre 2012 con la maglia del Pescara.

Fantacalcio: i consigli per la 14a giornata di Serie A

